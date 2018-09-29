Kuzey Kore'den Nükleer Silah Resti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “ABD’ye güveninceye kadar nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz“ dedi. Ri, Pyongyang'a karşı ABD yaptırımları kaldırılmadığı sürece ülkesinin nükleer füze denemelerine devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD’nin ülkesine uyguladığı yaptırımları “ölümcül” olarak değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Başkanı, “ABD bize henüz güven sağlamadı. Biz ABD’ye güveneninceye kadar nükleer denemelerimize son vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, “Şu andaki şartlar altında, kendimizi tek taraflı olarak silahsızlandırmanın bir anlamı yok. ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla bizi diz çöktürme isteği sadece cahil insanların rüyasıdır" dedi.

“Yaptırımları uygulamak bir sorumluluk”

BM Güvenlik Konseyi’ne dün başkanlık eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği diplomatik atılımla, nükleer tehdidin yakında çözülecek bir noktaya doğru geldiğini ifade etmiş, "Kuzey Kore, nükleer silahlardan tam olarak arınıncaya kadar, bu ülkeyle ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararları uygulanacak“ diye konuşmuştu.

Pompeo, yaptırımların önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizmişti.

