HABER

Kuzey Kore'den Nükleer Silah Resti

29.09.2018 21:57 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “ABD’ye güveninceye kadar nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz“ dedi. Ri, Pyongyang'a karşı ABD yaptırımları kaldırılmadığı sürece ülkesinin nükleer füze denemelerine devam edeceği uyarısında bulundu

Kuzey Kore'den Nükleer Silah Resti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “ABD’ye güveninceye kadar nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz“ dedi. Ri, Pyongyang'a karşı ABD yaptırımları kaldırılmadığı sürece ülkesinin nükleer füze denemelerine devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD’nin ülkesine uyguladığı yaptırımları “ölümcül” olarak değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Başkanı, “ABD bize henüz güven sağlamadı. Biz ABD’ye güveneninceye kadar nükleer denemelerimize son vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, “Şu andaki şartlar altında, kendimizi tek taraflı olarak silahsızlandırmanın bir anlamı yok. ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla bizi diz çöktürme isteği sadece cahil insanların rüyasıdır" dedi.

“Yaptırımları uygulamak bir sorumluluk”

BM Güvenlik Konseyi’ne dün başkanlık eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği diplomatik atılımla, nükleer tehdidin yakında çözülecek bir noktaya doğru geldiğini ifade etmiş, "Kuzey Kore, nükleer silahlardan tam olarak arınıncaya kadar, bu ülkeyle ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararları uygulanacak“ diye konuşmuştu.

Pompeo, yaptırımların önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizmişti.

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
ABD 'İran Tehdidi' Nedeniyle Irak'taki Personelinin Yerini DeğiştiriyorABD 'İran Tehdidi' Nedeniyle Irak'taki Personelinin Yerini Değiştiriyor
Erdoğan Almanya Temaslarını TamamladıErdoğan Almanya Temaslarını Tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı

Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı

Tekme ve yumruklar havada uçtu! Gece treninde korku dolu anlar

Tekme ve yumruklar havada uçtu! Gece treninde korku dolu anlar

Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son

Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son

ABD'nin gözde savaş uçağı ilk kez düştü

ABD'nin gözde savaş uçağı ilk kez düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.