Kuzey Kore'den nükleer silahlanma tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un başkent Pyongyang'da düzenlenen İşçi Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada nükleer silahlanma konusunda tehditte bulundu. Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kim Jong Un ülkesinin korunma ve misilleme amaçlı kapasitesini genişleteceğini söyledi. Kim, "ülkesinin ABD düşmanlığıyla baş edebilmesi için silah kapasitesini daha da genişletmesi gerektiğini" savundu.

Farklı füzelerin testlerinin devam ettiğini ve nükleer enerjili bir denizaltının gelişiminin de tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Kim, "Dış politikamız en büyük düşmanımız ve yenilikçi gelişmememizin önündeki en büyük engel olan ABD'yi yenmeye yönlendirilmelidir" dedi.

ABD'de yeni başkanının göreve gelecek olmasına da değinen Kim, "ABD'de kim iktidarda olursa olsun, ABD'nin gerçek doğası ve Kuzey Kore'ye yönelik temel politikası asla değişmez" diye konuştu.

ABD’de görevinden ayrılmaya hazırlanan Donald Trump görev süresi içinde üç kez Kim ile bir araya gelmişti. Trump nükleer silahlanmadan vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore'ye yaptırımların gevşetilmesini teklif etmişti. ABD’nin 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan yeni başkanı Joe Biden ise geçen yıl Ekim ayında yaptığı açıklamada sadece nükleer silahlanmadan vazgeçmeyi kabul etmesi halinde Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini belirtmişti.

ABD'den Kim Jong Un'un son açıklamalarına henüz tepki gelmedi. Güney Kore yönetimi ise "Washington’daki görev değişiminin Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin iyileşmesi için şans doğuracağı konusuna iyimser yaklaştığını" açıkladı.

Reuters, dpa / HT,BÖ

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