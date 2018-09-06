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Kuzey Kore’den Nükleer Silahsızlanma İçin Tarih

06.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer silahsızlanma için ilk defa bir zaman dilimi verdiğini belirtti. Bu tarih Başkan Donald Trump’ın başkanlığının ilk döneminin sonuna denk geliyor

Kuzey Kore’den Nükleer Silahsızlanma İçin Tarih

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer silahsızlanma için ilk defa bir zaman dilimi verdiğini belirtti. Bu tarih Başkan Donald Trump’ın başkanlığının ilk döneminin sonuna denk geliyor.

Başkan Trump da Kuzey Kore liderine teşekkür etti ve “bunu birlikte yapacağız” dedi.

Bu arada Kuzey ve Güney Kore liderleri Pyongyang’da 18-20 Eylül tarihlerinde üçüncü bir zirvede biraraya gelecekler ve nükleer silahsızlanmaya yönelik pratik önlemleri görüşecekler. Konuyla ilgili açıklamaları, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in ulusal güvenlik danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore lideri ile görüşmesinin ardından yaptı.

Kim, Güney Koreli yetkililere Trump’a olan inancının değişmediğini söyledi ve nükleer silahsızlanma ile Amerika’yla düşmanca ilişkilerin sona ermesini Trump’ın ilk dönemi sona ermeden bitmesini istediğini kaydetti.

Chung, Kuzey Kore liderinin Trump’la ilgili hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemediğine vurgu yaptığını da belirtti.

Trump da Kim’in sözlerine teşekkür etti. Başkan Twitter mesajında, “Kuzey Kore’nin Kim Jong Un’u Başkan Trump’a inancının değişmediğini söylüyor. Teşekkürler Başkan Kim. Bunu birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore’yle son müzakerelere katılan Amerikalı yetkililer, Pyongyang’ın nükleer silahsızlanmanın tanımını bile müzakere etmeye yanaşmadığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir sonraki adımın ne olacağını belirtmedi ancak nükleer silahsızlanma için uzun bir yol olduğunu kaydetti.

Kim ve Trump Haziran ayında Singapur’da biraraya gelmiş ve nükleer silahsızlanmayla ilgili olarak birlikte çalışma konusunda uzlaşmışlardı. Ancak müzakerelerde çok az ilerleme kaydedilmiş, Kuzey Kore’nin silahlarını geliştirme konusunda çalışmaya devam ettiğine dair basına haberler yansımıştı.

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