SEUL (AA) - Kuzey Kore'den, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pyongyang ile yürütülen nükleer müzakerelerin bozulması halinde Washington'ın "yolları değiştirmek zorunda kalacağına" ilişkin sözlerine tepki geldi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Pompeo'nun söz konusu yorumlarının, Kuzey Kore'nin siyasi sistemini parçalamak için askeri önlemlerin kullanılabileceği imasında bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

Choe, Kuzey Kore’nin de yön değiştirme seçeneğine sahip olduğunu, Washington'un nükleer silahların ortadan kaldırılması konusundaki politikasını değiştirmediği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından son tarih olarak belirlenen bu yılın sonuna kadar bir anlaşma için karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlar sunamadığı takdirde "istenmeyen bir sonuçla" karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararının değişmediğini vurgulayan Choe, zamanı geldiğinde bunu uygulamaya koyacaklarını ancak bunun yalnızca ABD tutumunu değiştirdiğinde mümkün olacağını ifade etti.