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Kuzey Kore'den Trump'a Sabırsız İhtiyar Yakıştırması

09.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Üst düzey Kuzey Koreli yönetici ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağ kolu olarak bilinen Kim Yong Chol, Amerika ve Başkan Donald Trump hakkında sert ifadeler kullandı

Kuzey Kore'den Trump'a Sabırsız İhtiyar Yakıştırması

Üst düzey Kuzey Koreli yönetici ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağ kolu olarak bilinen Kim Yong Chol, Amerika ve Başkan Donald Trump hakkında sert ifadeler kullandı. Chol, Trump’ın uygunsuz ve tehlikeli yorumlarına devam etmesi halinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un anlaşma konusunda fikir değiştirebileceğini söyledi.

Kim Yong Chol, Başkan Donald Trump için “Sabırsız ihtiyar” ifadesini kullandığı açıklamasında Kuzey Kore’nin bu noktada kaybedecek birşeyinin olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin yeni füze denemeleri yapmasını eleştirmiş ve Kuzey Kore liderinin eğer bu tavrı devam ederse herşeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

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