Kuzey Kore'den Uyarı: 'Hakarete Hakaretle Yanıt Veririz'

Kuzey Kore, Başkan Donlad Trump’a yönelik hakaretlere yeniden başlama tehdidinde bulundu. Kuzey Kore’nin ilk Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın provokatif bir dil kullanmaya devam etmesi ve liderleri Kim Jong Un’a “roket adam” gibi yakıştırmalar yapmayı sürdürmesi halinde Pyongyang’ın da Trump için “bunak” yakıştırması yapabileceği uyarısında bulundu.

Açıklama iki ülke arasındaki nükleer diplomasinin yeniden başlaması umutlarının azaldığı yorumlarının yapıldığı dönemde geldi. Kuzey Kore son aylarda Trump yönetiminin nükleer diplomasi konusunda önemli ödünler vermemesi halinde nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceğini belirtiyor.

Choe, Başkan Trump’ın yorumlarının halkta Amerika’ya yönelik nefrete neden olduğunu, zira yönetimin liderleri Kim Jong Un’dan nezaketten yoksun şekilde söz ettiğini kaydetti ve Trump’ın benzer sözler sarf ederek Kuzey Kore’yi kasten provoke etmesi halinde kendilerine özgü sert bir dille karşılık verecekleri uyarısında bulundu.