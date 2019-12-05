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Kuzey Kore'den Uyarı: 'Hakarete Hakaretle Yanıt Veririz'

05.12.2019 20:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer diplomasi süreci duraksama aşamasında kalmaya devam ederken, Kuzey Koreli üst düzey yetkililer Başkan Donald Trump'ın ülkelerinin lideri Kim Jong Un'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmaya devam etmesi halinde Pyongyand'ın da karşılık vereceğini söyledi

Kuzey Kore'den Uyarı: 'Hakarete Hakaretle Yanıt Veririz'

Kuzey Kore, Başkan Donlad Trump’a yönelik hakaretlere yeniden başlama tehdidinde bulundu. Kuzey Kore’nin ilk Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın provokatif bir dil kullanmaya devam etmesi ve liderleri Kim Jong Un’a “roket adam” gibi yakıştırmalar yapmayı sürdürmesi halinde Pyongyang’ın da Trump için “bunak” yakıştırması yapabileceği uyarısında bulundu.

Açıklama iki ülke arasındaki nükleer diplomasinin yeniden başlaması umutlarının azaldığı yorumlarının yapıldığı dönemde geldi. Kuzey Kore son aylarda Trump yönetiminin nükleer diplomasi konusunda önemli ödünler vermemesi halinde nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceğini belirtiyor.

Choe, Başkan Trump’ın yorumlarının halkta Amerika’ya yönelik nefrete neden olduğunu, zira yönetimin liderleri Kim Jong Un’dan nezaketten yoksun şekilde söz ettiğini kaydetti ve Trump’ın benzer sözler sarf ederek Kuzey Kore’yi kasten provoke etmesi halinde kendilerine özgü sert bir dille karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Kuzey Koreli Bakan yardımcısı, bu tür çatışma atmosferini tetikleyecek dil ve ifadelerin kullanılmasını “bir bunağın bunaklıkları” olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Kuzey Kore Genel Kurmay Başkanı Pak Jong Chon da son yaptığı açıklamada Kuzey Kore’ye karşı güç kullanılmasının Amerikalılar için korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu. Pak, ABD’nin askeri müdahalede bulunması halinde Kuzey Kore’nin gereken her düzeyde karşılığı hızla vereceğini kaydetti.

Başkan Trump, NATO zirvesi için gittiği Londra’da Kim ile ilişkisinin “çok iyi” olduğunu söylemiş, ancak Kuzey Kore liderine nükleerden arınma konusundaki sözlerine bağlı kalması uyarısında bulunmuştu. Trump “Ordumuz şu ana kadarki en güçlü durumunda ve açık ara dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Umarım bunu kullanmak zorunda kalmayız. Ama zorunda kalırsak kullanırız” diye konuşmuştu.

2017’de Trump ve Kim birbirlerine karşılıklı tehditlerde bulunmuş, Kuzey Kore, ABD ana karasına ulaşmasından endişe edilen bir dizi yüksek kapasiteli silah denemişti. Trump, Kuzey Kore’ye ateş ve öfke yağdıracağını söylemiş ve Kim için “küçük roket adam” ifadesini kullanmıştı. Kim ise “akıl sağlığı bozuk bunağı ateşle terbiye edeceğiz” demişti.

Öte yandan, geçen yıl iki ülke arasında nükleer görüşmelerin yeniden başlamasıyla taraflar bu hakaret içerikli söylemlerden kaçınmıştı.

Trump ve Kim, ilki geçen yıl Haziran ayında Singapur’da olmak üzere üç kez bir araya geldi. Ancak liderlerin Şubat ayında Vietnam’da yapılan ikinci buluşmasından bu yana nükleer diplomasi çıkmaza girmiş durumda. Bu görüşmede Amerika’nın Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları hafifletmemesi kararı anlaşmaya varılmasına engel olmuştu.

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