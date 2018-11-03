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Kuzey Kore'den yaptırımlara sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

Pyonyang yönetimi, yaptırımlar kaldırılmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği uyarısında bulundu

SEUL (AA) - Kuzey Kore, ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırımlar konusunda tutumunu değiştirmemesi halinde nükleer güç ve ekonomik kalkınmanın eş zamanlı geliştirildiği "çifte ilerleme" politikasına dönülebileceği belirtildi.

Bakanlığın Amerikan Çalışmaları Enstitüsü Yöneticisi adına yayımlanan açıklamasında, "ABD, sürekli tekrarlanan yaptırımlar ve baskının, nükleer silahsızlanmayı sağlayacağını düşünüyor. Böyle aptalca bir fikre gülmemek elde değil." ifadesi kullanıldı.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim de 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore nükleer yaptırım

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