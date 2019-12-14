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Kuzey Kore'den Yeni Bir Füze Denemesi

14.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, yeni bir uzun menzilli füze denemesi yaptığını duyurdu. Denemenin başarılı sonuçlandığı açıklandı

Kuzey Kore'den Yeni Bir Füze Denemesi

Kuzey Kore, yeni bir uzun menzilli füze denemesi yaptığını duyurdu. Denemenin başarılı sonuçlandığı açıklandı.

Denemenin Kuzey Kore’nin Amerika’ya ulaşabilecek uzun menzilli füze geliştirme çabalarının bir parçası olabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu deneme bir yandan da Kuzey Kore Amerika Başkanı Donald Trump’a nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanması için adım atması yönünde baskı uyguladığı açıklamalar yaptığı bir döneme denk geldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Amerika’ya bazı taleplerinin karşılanması konusunda bu yıl sonuna kadar süre verdiğini söylemişti.

Kuzey Kore Savunma Bilimi Akademisi yapılan füze denemesine ilişkin detay paylaşmadı. Bu denemeden birkaç gün önce de Kuzey Kore yeni bir füze motoru denemesini başarıyla yaptığını duyurmuştu.

Bu denemelerin Kuzey Kore’nin bazı yaptırımların kaldırılması konusunda Amerika’ya yaptığı baskıyla birlikte gözdağı vermek amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.

İsmi açıklanmayan bir yetkili başarılı denemenin ardından uzmanların Kuzey Kore yönetimi tarafından tebrik edildiklerini söyledi.

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