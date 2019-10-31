Kuzey Kore’den Yeni Füze Denemeleri 

Uzmanlar Kuzey Kore’nin görüşmeleri hızlandırmak için gelecek haftalarda silah denemelerini arttırabileceği yorumunu yapıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, nükleer müzakereleri kurtarabilmek için Washington’a karşılıklı uzlaşılabilir koşullar sunması teklifi için tanıdığı süre bu yıl sonunda sona eriyor.

Kuzey Koreli yetkililer sık sık Washington ve Pyongyang arasında devam eden nükleer müzakerelerin yavaş ilerleyişinden şikayet ediyor. Kuzey Kore, Trump yönetiminin ekonomisini çökmenin eşiğine getiren yaptırımları hafifletmesini ve baskıyı azaltmasını istiyor.

Kuzey Kore, iki yeni füze denemesi yaptı. Japonya ve Güney Kore’den yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin fırlattığı iki füzenin Kuzey Kore’nin doğu kıyılarında denize düştüğü belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı’na göre, Kuzey Kore füzeleri başkent Pyongyang yakınından fırlattı. 90 kilometre yükseklikte 370 kilometre mesafe kat eden füzeler Kuzey Kore’nin doğu kıyısında denize düştü.

Güney Kore’den yapılan açıklamada Pyongyang’a Kore Yarımadası’nda gerilimi azaltma çabalarına faydası olmayan adımlarına derhal son vermesi çağrısı yapıldı.

Seul’da askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada atılan füzelerin balistik füze mi yoksa topçu roketi mi olduğunu belirtilmedi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in füzelerin “kısa menzilli” olduğu açıklamasını yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı ise Kuzey Kore’nin fırlattığı füzelerin balistik özellikli olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Ancak füzeler Japonya karasularına ya da sanayi bölgesine ulaşmadı. Başbakan Şinzo Abe de Kuzey Kore’ye kınama mesajı gönderdi ve bu hamlenin hem Japonya’nın hem de bölgenin güvenliğini ve barışını tehdit eder nitelikte olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore’de Kim Jong Un’un ardından devlet yönetiminde en yetkili isim olan Kim Yong Chol, Pazar günü yaptığı açıklamada ülkesinin tek taraflı silahsızlanma koşulları sunan ABD’ye olan sabrının taşmak üzere olduğunu söylemiş ve liderler arasındaki yakın ilişkinin nükleer diplomasinin başarısız olmasına engel olmaya yetmeyeceğini kaydetmişti. Yetkili, Başkan Trump’ın Kuzey Kore liderinin yıl sonuna kadar tanıdığı süreyi dikkate almamasının büyük hata olacağını da sözlerine eklemişti.