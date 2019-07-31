HABER

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin doğudaki Wonsan kenti yakınından Japon Denizi istikametine doğru iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin doğudaki Wonsan kenti yakınından Japon Denizi istikametine doğru iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Yerel saatle 05.06’da ve 05.27’de ateşlendiği belirtilen füzelerin her birinin yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 250 kilometre yol aldığı bildirildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz perşembe günü Kuzey Kore’nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından iki kısa menzilli füze ateşlendiğini bildirmiş, füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57’de ateşlendiği ve yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı açıklanmıştı.

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
Fotokapana takılan yaban hayatFotokapana takılan yaban hayat
Sansarın karayemiş keyfiSansarın karayemiş keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvalların içinden çıktı

Ağaçlar arasına gizlenmiş halde bulundu!

Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Ankara'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı! Tam 638 parça...

Verbis nedir ve ne gibi sorumluluklar getirmektedir?

Verbis nedir ve ne gibi sorumluluklar getirmektedir?

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.