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Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin iki füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Son iki haftada gerçekleştirdiği füze denemeleriyle nükleersizleşme tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan Kuzey Kore’nin salı sabahı bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği açıklandı.

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin iki füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Son iki haftada gerçekleştirdiği füze denemeleriyle nükleersizleşme tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan Kuzey Kore’nin salı sabahı bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği açıklandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin güneyindeki Hwanghae eyaletinden Japon Denizi’ne doğru kısa menzilli füze olduğu tahmin edilen iki silahın ateşlendiğini duyurdu. Güney Koreli askeri yetkililerin, ABD ile işbirliği içinde konuyla ilgili teknik incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Denemelerini sürdürüyor
Son iki haftadır füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Haziran ayında nükleersizleşme görüşmelerini yeniden başlatmayı kabul etmelerinin ardından ilk denemesini 25 Temmuz’da gerçekleştirmiş, ardından kısa menzilli balistik füze olduğu açıklanan iki farklı deneme daha yapılmıştı.
Son deneme ile Kuzey Kore, iki haftadan kısa bir sürede dört kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

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