Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Füzenin denizaltından atıldığı tahmin ediliyor. Güney Kore ve Japonya tepki gösterdi.Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile nükleer çalışmalar konusunda masaya oturabileceğini açıklamasından bir gün sonra yeni füze denemesi yaptı. Güney Kore ordusundan verilen bilgiye göre sabah saatlerinde fırlatılan balistik füze 910 kilometre irtifanın ardından 450 kilometre uzaklığa düştü.

Fırlatıldığı yer tam olarak tespit edilemeyen füzenin Kuzey Kore'nin Vonsan kentinin yakınlarında denize düştüğü bildirildi. Söz konusu füzenin Pukguksong tipi denizaltıdan fırlatılan füze olduğu tahmin ediliyor. Güney Kore'den yapılan açıklamada, füzenin denizaltıdan fırlatılmış olma ihtimali konusunda güçlü kaygı duyulduğu belirtildi.

Japonya'dan tepki

Japonya füzenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıklayarak, Kuzey Kore’ye füze denemesinden dolayı tepki gösterdi. Japonya Savunma Bakanı Kono, denemeyi “Japon ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit” olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin kaç füze fırlattığı ise henüz belirsiz. Japonya başta iki füze fırlatıldığı bilgisini verdi ancak bir füzenin fırlatılıp muhtemelen iki parçaya ayrılmış olabileceğini açıkladı. 2017 yılından beri ilk kez Kuzey Kore’nin fırlattığı bir füze Japonya’ya bu kadar yakın bir noktaya düştü.