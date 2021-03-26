Kuzey Kore’den Yeni Geliştirilmiş Füzeler

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Kore’nin bu hafta yaptığı füze denemelerini kınamasının ardından Kuzey Kore, Perşembe günü fırlatığı iki füzenin yeni geliştirilmiş taktik güdümlü roketler olduğunu açıkladı.
Reuters haber ajansına göre ülkenin son bir yıldaki ilk balistik füze denemesi olan bu denemeler ABD ile askıya alınan nükleer görüşmelere rağmen ülkenin nükleer silah programında kaydedilen gelişmeyi gösteriyor.
Kuzey Kore Perşembe günü Japonya yakınındaki sulara iki balistik füze fırlatmıştı. Devlet haber ajansı KCNA, roketlerintaktik güdümlü olduğunu ve mevcut teknolojinin 2,5 tonluk savaşbaşlığı taşıyabilecek kapasiteye çıkartılmasıyla geliştirildiğini kaydetti.
Açıklamada test fırlatışı yapılan iki silahın 600 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu kaydedildi.
Test atışını denetleyen üst düzey yetkili Ri Pyong Chol ise KCNA’ya yaptığı açıklamada sistemin geliştirilmesinin ülkenin askeri gücünü arttırma ve askeri tehditleri caydırmada büyük rolü olacağını kaydetti.
Başkan Joe Biden ise Perşembe günü ABD’nin bu haftaki füze denemelerine rağmen Kuzey Kore’yle diplomasiye hala açık olduğunu kaydetmişti. Ancak Biden Kuzey Kore’nin gerilimi tırmandırması durumunda buna yanıt vereceklerini bildirmişti.
Biden’ın açıklamalarının hemen ardından ABD’nin Birleşmiş Milletler misyonu, BM Güvenlik Konseyi yaptırım komisyonunun Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüşmek üzere ABD’nin talebiyle Cuma günü toplanacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ülkenin balistik ve füze programının uluslararası barış ve güvenlik için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada ‘‘ABD (Kuzey Kore’nin) istikrarı bozucu balistik füze denemelerini kınar. BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına aykırı bu girişimler bölgeyi ve uluslararası topluluğu tehdit ediyor’’ denildi.
Uzmanlar Kuzey Kore’nin son testlerinin ABD-Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatlara ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Kuzey Kore’nin insan hakları sicilini eleştirdiği Japonya ve Güney Kore ziyaretine yanıt olduğu görüşünde.
Joe Biden, seçim kampanyası sırasında Kim Jong Un için ‘‘haydut’’ ifadesini kullanmıştı ve ancak ülkenin nükleer kapasitesini azaltması koşuluyla onunla görüşeceğini söylemişti.