Kuzey Kore’den Yeni Geliştirilmiş Füzeler

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Kore’nin bu hafta yaptığı füze denemelerini kınamasının ardından Kuzey Kore, Perşembe günü fırlatığı iki füzenin yeni geliştirilmiş taktik güdümlü roketler olduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansına göre ülkenin son bir yıldaki ilk balistik füze denemesi olan bu denemeler ABD ile askıya alınan nükleer görüşmelere rağmen ülkenin nükleer silah programında kaydedilen gelişmeyi gösteriyor.

Kuzey Kore Perşembe günü Japonya yakınındaki sulara iki balistik füze fırlatmıştı. Devlet haber ajansı KCNA, roketlerintaktik güdümlü olduğunu ve mevcut teknolojinin 2,5 tonluk savaşbaşlığı taşıyabilecek kapasiteye çıkartılmasıyla geliştirildiğini kaydetti.

Açıklamada test fırlatışı yapılan iki silahın 600 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu kaydedildi.

Test atışını denetleyen üst düzey yetkili Ri Pyong Chol ise KCNA’ya yaptığı açıklamada sistemin geliştirilmesinin ülkenin askeri gücünü arttırma ve askeri tehditleri caydırmada büyük rolü olacağını kaydetti.

Başkan Joe Biden ise Perşembe günü ABD’nin bu haftaki füze denemelerine rağmen Kuzey Kore’yle diplomasiye hala açık olduğunu kaydetmişti. Ancak Biden Kuzey Kore’nin gerilimi tırmandırması durumunda buna yanıt vereceklerini bildirmişti.