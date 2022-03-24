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Kuzey Kore'den Yeni Uzun Menzilli Füze Denemesi

24.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, bugüne dek yaptığı en geniş kapsamlı kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi. Denemenin yapıldığına dair açıklama Güney Kore ve Japonya’dan geldi

Kuzey Kore'den Yeni Uzun Menzilli Füze Denemesi

Kuzey Kore, bugüne dek yaptığı en geniş kapsamlı kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi. Denemenin yapıldığına dair açıklama Güney Kore ve Japonya’dan geldi. Bu denemeyle birlikte Kuzey Kore, uzun menzilli füze denemelerine son verme kararını da bozmuş oldu.

Söz konusu füze denemesi Kuzey Kore’nin 2017 yılından bu yana yaptığı nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip en uzun menzilli füze denemesi olarak kayda geçti. Deneme ayrıca Kuzey Kore’nin ABD’ye ulaşabilecek balistik füze geliştirme adımının da önemli bir parçası oldu.

Japon yetkililer, Kuzey Kore’den fırlatılan yeni tip balistik füzenin, 71 dakika boyunca 6 bin km yükseklikte uçarak bin 100 km mesafe kat ettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Füze daha sonra Japonya’nın özel ticari alanı kapsamındaki bölgede denize düştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da benzer şekilde füzenin, 6 bin 200 km yükseklikte bin 80 metre mesafe kat ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Kuzey Kore en son 2017 yılında gerçekleştirdiği uzun menzilli balistik füze denemesinde, 4 bin 475 metre yükseklikte seyreden ve 950 km kat eden bir füze fırlatmıştı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Yardımcısı Suh Choo-suk yaptığı açıklamada, füze denemesini kınadı ve bunun açık bir şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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