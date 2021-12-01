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  4. Kuzey Koreli genç 5 dakika Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç 5 dakika Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

01.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dış dünyaya kapalı yapısı ve yasaklarıyla dikkat çeken Kuzey Kore’den yine dünyayı şaşkına çeviren bir haberle gündem oldu. Ülke, öğrenciye film izlediği için 14 yıl hapis cezası verirken öğrencinin bu zaman zarfı içinde ağır işlerde çalıştırılacağı belirtildi. Geçen günlerde ülkeye diziyi soktuğu belirlenen bir kaçakçının da kurşuna dizileceği bildirilmişti.

Kuzey Koreli genç 5 dakika Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Güney Kore merkezli gazete Daily NK'ya göre, Kuzey Koreli yetkililer, 14 yaşındaki bir öğrenci Güney Kore filmi The Uncle'ın ilk beş dakikasını izlediği sırada tutuklandı.

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7 Kasım'da tutuklandığı bildirilen 14 yaşındaki öğrencinin Hyesan şehrindeki bir ortaokulda okuduğu belirtildi.

AĞIR ŞARTLARDA ÇALIŞACAK

Haberde, "Filmi izledikten sonra beş dakika içinde tutuklandı ve 14 yıl ağır şartlarda çalışmaya mahkum edildi'' ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore'de var olan sistem nedeniyle öğrencinin velisinin de cezalandırılabileceği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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