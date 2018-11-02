Kuzey Koreli kadınlar #MeToo diyemiyor

Rapora göre alışverişte dahi istismara maruz kalınabiliyor.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kuzey Kore'de kadınlara yönelik cinsel istismarı gözler önüne seren bir araştırma yayınladı. ABD merkezli örgütün raporuna göre Kuzey Kore'de cinsel taciz yaygın görülen bir durum. Kuzey Kore'yi terk eden 100'den fazla kadınla konuşan örgüt, cinsel saldırı ve şiddetin "sıradan hayatın bir parçası sayılacak kadar yaygın" olduğuna dikkat çekti.

Araştırmaya katılan kadınlar, polis, gardiyan gibi Kuzey Koreli yetkililerin taciz ve tecavüzde bulunduğunu da anlattı. Ayrıca, gıda satışı yapan özel marketleri işletenlerin rüşvet olarak cinsel taleplerde bulunduğu aktarıldı. HRW'ye konuşan bir kadının, başkaları tarafından suçlanacağı için tecavüze uğradığını saklamak zorunda kaldığını söylediği açıklandı.

Dünyanın her yanından kadınlar, karşı karşıya kaldıkları cinsel istismar ve şiddeti #MeToo hareketi ile dile getirirken, rapor Kuzey Koreli kadınlar için durumun aynı olmadığını da ortaya koydu.