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Kuzey Koreli kadınlar #MeToo diyemiyor

02.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'de cinsel taciz ve şiddeti inceleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü, kadınların yaşadıkları karşısında sessiz kalmak zorunda olduklarını belirtti.

Kuzey Koreli kadınlar #MeToo diyemiyor

Rapora göre alışverişte dahi istismara maruz kalınabiliyor.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kuzey Kore'de kadınlara yönelik cinsel istismarı gözler önüne seren bir araştırma yayınladı. ABD merkezli örgütün raporuna göre Kuzey Kore'de cinsel taciz yaygın görülen bir durum. Kuzey Kore'yi terk eden 100'den fazla kadınla konuşan örgüt, cinsel saldırı ve şiddetin "sıradan hayatın bir parçası sayılacak kadar yaygın" olduğuna dikkat çekti.

Araştırmaya katılan kadınlar, polis, gardiyan gibi Kuzey Koreli yetkililerin taciz ve tecavüzde bulunduğunu da anlattı. Ayrıca, gıda satışı yapan özel marketleri işletenlerin rüşvet olarak cinsel taleplerde bulunduğu aktarıldı. HRW'ye konuşan bir kadının, başkaları tarafından suçlanacağı için tecavüze uğradığını saklamak zorunda kaldığını söylediği açıklandı.

Dünyanın her yanından kadınlar, karşı karşıya kaldıkları cinsel istismar ve şiddeti #MeToo hareketi ile dile getirirken, rapor Kuzey Koreli kadınlar için durumun aynı olmadığını da ortaya koydu.

HRW yöneticisi Kenneth Roth, Kuzey Kore'de ekonomik reform ve modernleşme çabalarına rağmen kadınlar için büyük çapta bir ilerlemeden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirdi. "Bu rejim için tehdit oluşturan bir mesele değil" diyen Roth, Pyongyang yönetiminin cinsel istismarla mücadele etmemesinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'de yer alan Kuzey Kore heyeti ise HRW'nin raporuna ilişkin açıklamasında, "banal" olarak nitelendirdikleri iddiaları "güçlü bir şekilde" reddettiklerini belirtti. Açıklamada rapor için "Kore yarımadasında barış, uzlaşma, refah ve işbirliği için izlenen yoldan rahatsız olan düşmanca güçlerin başarısız girişimi" değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kore gibi kapalı toplumlar hakkında bilgi edinmenin zor olduğuna dikkat çeken HRW, araştırmanın genelleme yapmak için sınırlı veri barındırdığına dikkat çekiyor.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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