"Kuzey Koreli Siber Korsanlar Pfizer Aşısını Hedef Aldı"

Associated Press haber ajansına göre Güney Kore istihbaratı, Kuzey Koreli siber korsanların Corona virüsü aşısı ve tedavi yöntemleriyle ilgili verileri çalma girişiminde bulunduğunu açıkladı, ancak bir parlamento üyesinin Pfizer aşısının hedef alındığı yönündeki iddiasını yalanladı. Güney Kore parlamentosu istihbarat komisyonu üyesi Ha Tae-keung, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Dairesi'nin kapalı kapılar ardında verdiği bir brifingde kendisine ve diğer parlamento üyelerine Kuzey Kore'nin Corona virüsü aşısıyla ilgili teknolojileri ele geçirmek için Pfizer'a siber saldırıda bulunduğunu söylediğini öne sürdü. Ulusal İstihbarat Dairesi'nden 'Pfizer'ın adı geçmedi' açıklaması Ulusal İstihbarat Dairesi, Ha'nın bu sözleri bir numaralı gündem maddesi olduktan sonra yaptığı açıklamada, parlamento üyelerine Kuzey Koreli siber korsanların Corona virüsü aşısı verilerini ele geçirmeye çalıştığını bildirdiğinde herhangi bir ilaç firmasının adını vermediğini kaydetti. Ulusal İstihbarat Dairesi kamu işleri ofisi, yaptığı olağandışı eleştiride, Ha'nın sözlerinin "hatalı" olduğunu vurguladı.

Associated Press'e konuşan parlamento üyesi Ha Tae-keung ise sözlerinin arkasında durdu ve kendisine sunulan Ulusal İstihbarat Dairesi belgelerinde "Kuzey Kore Pfizer aşı verilerini çaldı ve Güney Kore aşı ve ilaç firmalarının teknolojilerini çalma girişiminde bulundu" ifadesinin yer aldığını söyledi. Ha, parlamento üyelerinin brifingin sonunda belgeleri iade etmek zorunda olduklarını belirtti. Ha ayrıca brifing sırasında Pfizer hakkında kullanılan ifadeler için "O kadar açıktı ki sözlü olarak sormadım bile" dedi. Kuzey Kore'deki gelişmeleri doğrulama konusunda karışık bir sicile sahip olan Ulusal İstihbarat Dairesi, parlamento üyelerine kapalı kapılar ardında verdiği özel brifinglerde Kuzey Kore'yle ilgili veriler hakkında nadiren açıklamada bulunuyor. Parlamento üyesi Ha, Ulusal İstihbarat Dairesi'nin amacının Kuzey Kore'yi çok öfkelendirmemek olabileceği imasında bulundu. Pfizer'ın Güney Kore'deki bürosundan halkla ilişkiler müdürü Kwon Bo-young, Ha'nın iddialarını firmasının merkez ofisiyle kontrol ettiğini bildirdi.

Güney Koreli parlamenter Ha Tae-keung, istihbarat komisyonunun, Ulusal İstihbarat Dairesi'nin parlamentoya verdiği brifinglerinin içeriğini gazetecilerle paylaşan iki yetkiliden biri. İstihbarat komisyonunun diğer yetkilisi Kim Byung-kee'nin ofisi ise Ha'nın sözlerini doğrulaması konusundaki talebe henüz yanıt vermedi. Kuzey Kore daha önce de siber saldırılarla ilişkilendirilmişti Aşı teknolojisi hırsızlığında parmağı olduğu iddiasını reddeden Kuzey Kore, son yıllarda bazı önemli siber saldırılarla ilişkilendirilmişti. Bunlar arasında 2013 yılında Güney Kore'nin mali kurumlarının sunucularını felce uğratan, 2014 yılında Sony Pictures'ı hedef alan, 2017 yılındaysa WannaCry fidye yazılımıyla yapılan siber saldırılar bulunuyor. Kamu sağlık sistemi çökmüş durumda olan Kuzey Kore için Corona virüsü aşısı edinmek, büyük önem taşıyor. Birçok bağımsız uzman, Kuzey Kore'nin ülkede Corona virüsü vakasına rastlanmadığı şeklindeki iddialarına şüpheyle yaklaşsa da bir yıldan uzun süredir devam eden sıkı kapanma önlemleri sayesinde ülkede yaygın salgının önlenmiş olabileceğini kaydediyor.