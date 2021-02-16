HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Kuzey Koreli Siber Korsanlar Pfizer Aşısını Hedef Aldı"

"Kuzey Koreli Siber Korsanlar Pfizer Aşısını Hedef Aldı"

16.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore parlamentosu üyesi Ha Tae-keung, Ulusal İstihbarat Dairesi'nin kapalı kapılar ardında verdiği bir brifingde kendisine ve diğer parlamento üyelerine Kuzey Kore'nin Corona virüsü aşısı teknolojilerini ele geçirmek için Pfizer'a siber saldırıda bulunduğunu söylediğini öne sürdü

Associated Press haber ajansına göre Güney Kore istihbaratı, Kuzey Koreli siber korsanların Corona virüsü aşısı ve tedavi yöntemleriyle ilgili verileri çalma girişiminde bulunduğunu açıkladı, ancak bir parlamento üyesinin Pfizer aşısının hedef alındığı yönündeki iddiasını yalanladı.

Güney Kore parlamentosu istihbarat komisyonu üyesi Ha Tae-keung, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Dairesi'nin kapalı kapılar ardında verdiği bir brifingde kendisine ve diğer parlamento üyelerine Kuzey Kore'nin Corona virüsü aşısıyla ilgili teknolojileri ele geçirmek için Pfizer'a siber saldırıda bulunduğunu söylediğini öne sürdü.

Ulusal İstihbarat Dairesi'nden 'Pfizer'ın adı geçmedi' açıklaması

Ulusal İstihbarat Dairesi, Ha'nın bu sözleri bir numaralı gündem maddesi olduktan sonra yaptığı açıklamada, parlamento üyelerine Kuzey Koreli siber korsanların Corona virüsü aşısı verilerini ele geçirmeye çalıştığını bildirdiğinde herhangi bir ilaç firmasının adını vermediğini kaydetti. Ulusal İstihbarat Dairesi kamu işleri ofisi, yaptığı olağandışı eleştiride, Ha'nın sözlerinin "hatalı" olduğunu vurguladı.

Associated Press'e konuşan parlamento üyesi Ha Tae-keung ise sözlerinin arkasında durdu ve kendisine sunulan Ulusal İstihbarat Dairesi belgelerinde "Kuzey Kore Pfizer aşı verilerini çaldı ve Güney Kore aşı ve ilaç firmalarının teknolojilerini çalma girişiminde bulundu" ifadesinin yer aldığını söyledi. Ha, parlamento üyelerinin brifingin sonunda belgeleri iade etmek zorunda olduklarını belirtti.

Ha ayrıca brifing sırasında Pfizer hakkında kullanılan ifadeler için "O kadar açıktı ki sözlü olarak sormadım bile" dedi.

Kuzey Kore'deki gelişmeleri doğrulama konusunda karışık bir sicile sahip olan Ulusal İstihbarat Dairesi, parlamento üyelerine kapalı kapılar ardında verdiği özel brifinglerde Kuzey Kore'yle ilgili veriler hakkında nadiren açıklamada bulunuyor. Parlamento üyesi Ha, Ulusal İstihbarat Dairesi'nin amacının Kuzey Kore'yi çok öfkelendirmemek olabileceği imasında bulundu.

Pfizer'ın Güney Kore'deki bürosundan halkla ilişkiler müdürü Kwon Bo-young, Ha'nın iddialarını firmasının merkez ofisiyle kontrol ettiğini bildirdi.

Güney Koreli parlamenter Ha Tae-keung, istihbarat komisyonunun, Ulusal İstihbarat Dairesi'nin parlamentoya verdiği brifinglerinin içeriğini gazetecilerle paylaşan iki yetkiliden biri.

İstihbarat komisyonunun diğer yetkilisi Kim Byung-kee'nin ofisi ise Ha'nın sözlerini doğrulaması konusundaki talebe henüz yanıt vermedi.

Kuzey Kore daha önce de siber saldırılarla ilişkilendirilmişti

Aşı teknolojisi hırsızlığında parmağı olduğu iddiasını reddeden Kuzey Kore, son yıllarda bazı önemli siber saldırılarla ilişkilendirilmişti. Bunlar arasında 2013 yılında Güney Kore'nin mali kurumlarının sunucularını felce uğratan, 2014 yılında Sony Pictures'ı hedef alan, 2017 yılındaysa WannaCry fidye yazılımıyla yapılan siber saldırılar bulunuyor.

Kamu sağlık sistemi çökmüş durumda olan Kuzey Kore için Corona virüsü aşısı edinmek, büyük önem taşıyor. Birçok bağımsız uzman, Kuzey Kore'nin ülkede Corona virüsü vakasına rastlanmadığı şeklindeki iddialarına şüpheyle yaklaşsa da bir yıldan uzun süredir devam eden sıkı kapanma önlemleri sayesinde ülkede yaygın salgının önlenmiş olabileceğini kaydediyor.

COVAX: "Kuzey Kore'ye 1,9 milyon doz AstraZeneca aşısı sağlanabilir"

Corona virüsü aşılarının küresel çaplı erişimini kolaylaştırmak için oluşturulan Dünya Sağlık Örgütü destekli COVAX aşı girişiminden Şubat ayı başında yapılan açıklamada, 2021'nin ilk yarısında Kuzey Kore'nin Hindistan'da imal edilen Corona virüsü aşılarından 1 milyon 900 bin doz alabileceği bildirilmişti.

COVAX, Kuzey Kore'ye tedarik edilecek aşıların büyük olasılıkla Hindistan'ın Serum Enstitüsü tarafından sağlanacağını kaydetmişti. Serum Enstitüsü, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşılarını imal etme ruhsatına sahip.

Kuzey Kore ile uzlaşma politikasına sıcak bakan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer programı nedeniyle oluşan küresel çıkmazı aşmak için müzakerelerde bulunmuştu. Moon, aynı zamanda, Kuzey Kore ve Amerika arasında eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan ancak şu anda durağan olan nükleer diplomasinin arkasındaki itici güçtü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheliÜcra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Avustralya'yı sarsan skandal: Parlamentoda kadın çalışana tecavüz edildi

Avustralya Parlamentosunda kadın çalışana tecavüz edildi

AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli

Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli

'El Turco' Müslüman Mezarlığı'na defnedildi

'El Turco' Müslüman Mezarlığı'na defnedildi

Meksika Güzellik Kraliçesi Romero, insan kaçırma suçlamasıyla tutuklandı

Meksika Güzellik Kraliçesi insan kaçırma suçlamasıyla tutuklandı

Bilgisayar korsanları korona aşısını çalmaya çalıştı!

Bilgisayar korsanlarından korkunç girişim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.