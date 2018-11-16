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Kuzey Koreli yetkili Japonya'yı "günahkar geçmişi" nedeniyle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kuzey Koreli yetkili Japonya'yı "günahkar geçmişi" nedeniyle kınadı

Kuzey Kore Asya-Pasifik Barış Komitesinin Başkan Yardımcısı Ri Jong Hyok, Japonya'yı "günahkar geçmişi" nedeniyle kınadı.

Kyodo ajansının haberine göre, Seul'ün kuzeyindeki Goyang kentinde düzenlenen uluslararası konferansa katılmak üzere çarşamba gününden bu yana Güney Kore'de bulunan Ri, "Japonya'nın bu sıralar günahkar geçmişini örtbas etmenin yanı sıra kamuoyunu istediği gibi yönlendirmek için tarih kitaplarında düzenlemeye gittiğini" savundu.

Kuzey Koreli yetkili, Japonya'nın 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi sırasında işledikleri dahil geçmişteki günahları için özür dilemesi çağrısında bulundu.

Ri, ayrıca Japonya'nın, Kore Yarımadası Japon yönetimindeyken Korelilerin zorla Japonya'ya yerleştirilmesiyle ilgili kapsamlı soruşturmalar yapmadan, vatandaşlarının Kuzey Kore tarafından kaçırıldığını zikretmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Japonya, Pyongyang yönetiminden 1970'ler ila 1980'lerde kaçırılan ve hala Kuzey Kore'de olan vatandaşlarının hesabının verilmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
günahkar geçmiş Japonya Kuzey Kore

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