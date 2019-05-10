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Kuzey Kore'nin füze atışına Japonya'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya: - "(Kuzey Kore tarafından) Fırlatılan füzeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor ve bu durum, son derece üzüntü verici"

Japonya, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını "son derece esef verici" bir durum olarak nitelendirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Japonya'nın "balistik" olarak nitelendirdiği füzeler fırlatmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve "son derece üzücü" olduğunu belirtti.

Iwaya, "Konuya ilişkin kapsamlı analizimize dayanarak hükümet, Kuzey Kore tarafından perşembe günü fırlatılan füzelerin, kısa menzilli balistik füzeler olduğuna inanıyor. Fırlatılan füzeler BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor ve bu durum, son derece üzüntü verici." dedi.

Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile yakın çalışmalar yürüterek, Kuzey Kore'nin bir haftada ikinci kez füze atışı yapmasının arkasında ne olduğunu analiz etmek istediği kaydedildi.

Diğer yandan, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yardımcısı Yasutoshi Nishimura konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan, mevcut hiçbir fırsatı kaçırmadan cesurca hareket etme ve sorunu çözme konusunda son derece kararlı. Bu, Japonya'nın tedbirli olarak ele alması gereken bir konu." diye konuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin dün yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı ve fırlatılan 2 kısa menzilli füzenin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını kaydetmişti.

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.

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Japonya Kuzey Kore

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