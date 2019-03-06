Kuzey Kore'nin füze tesisini yeniden inşa ettiği iddiası

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.

Güney Kore'de yayımlanan "JoongAng Ilbo" gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtti.

ABD'de Stimson Araştırma Merkezine bağlı "North 38" internet sitesi de ülkenin kuzeybatısındaki füze fırlatma tesisinin uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde tesise yeni ilaveler yapıldığını doğruladı.

Analizde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Washington yönetimiyle müzakerelere başladıktan sonra, raylar üzerinde hareket eden aktarım kulesini ve roket motoru test standını sökmeye başladığını ancak başta hızlı ilerleyen işlemlerin Ağustos 2017'de durdurulduğu ve ondan sonra kulenin ve standın durumunda bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Öte yandan uzmanlar, uydu görüntülerinde, tesiste 16 Şubat-2 Mart arasında yeni inşa faaliyetleri gözlendiğine dikkati çekti. Fırlatma rampası üzerinde 2 inşaat vinci bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, aktarım kulesinin duvarlarının bir basamak yükseltildiğini, ayrıca kuleye bir tavan ve ilave bir destek eklendiğini ifade etti.

Uzmanlar daha önceki görüntülerde piste yığılmış halde bulunan inşaat malzemelerinin yok olduğuna dikkati çekerek, söz konusu malzemelerin kule inşaatında kullanıldığının anlaşıldığını kaydetti.

İnşaat faaliyeti ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılan zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamasının ardından geldi.

