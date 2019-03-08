Kuzey Kore'nin füze tesisini yeniden inşa ettiği iddiası

SEUL/ ABD'li uzmanlar, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etti. ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini belirtti. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), çarşamba günü gündeme gelen, Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddialarının ardından füze deneme sahasında normal faaliyetlerin devam ettiğine ilişkin benzer bulgular paylaştı. CSIS tarafından yayımlanan çalışmada, Sohae uydu fırlatma istasyonunda inşaat faaliyetlerine yeniden başlamasının, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının yok edilmesi yönünde attığı adımların ne kadar çabuk kolaylıkla geri alınabildiğini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Çalışmada, "Bu durum, ABD'nin nükleer silahların nihai, geri dönüştürülmeyen ve doğrulanabilir şekilde yok edilmesi yönündeki hedefi için engel teşkil ediyor." ifadesi kullanıldı. Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Kim ile Trump arasında Vietnam'da yapılan 2. zirvenin başarısızlıkla sona ermesinden duyduğu memnuniyetsizliğini göstermeye çalıştığı yorumunu yaptı. - ABD, Kuzey Kore'nin 2021'e kadar nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin, Kuzey Kore'nin, 2021'e kadar nükleer silahlardan arındırılmasını hedeflediğini belirtti. Yetkili, "ABD, Başkan Trump'ın ilk döneminin sona ereceği Ocak 2021'e kadar Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor. Bize göre, Trump'ın ilk dönemi içinde bu hala mümkün." dedi ve Kuzey Koreli muhataplarıyla bunu başarmak için büyük çaba harcadıklarını ifade etti. Haberde ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Fox News kanalına verdiği demece atıfta bulunularak, 2. zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim ile nükleer silahların yok edilmesi konusunda "yeniden görüşmeye açık" olduğuna ilişkin sözlerine yer verildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, Tongchang-ri füze sahası ile Saneum-dong füze araştırma merkezi dahil nükleer ve füze faaliyetlerini dikkatle izlediklerini ifade etmiş ve "Güney Kore ve ABD, askeri istihbarat paylaşımında yakın iş birliğini sürdürüyor." demişti. - Kuzey Kore'nin füze tesisine yeni yapılar inşa ettiği iddiası Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon, salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti. ABD'de Stimson Araştırma Merkezine bağlı "North 38" internet sitesi de ülkenin kuzeybatısındaki füze fırlatma tesisinin uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde tesise yeni ilaveler yapıldığını doğrulamıştı. Analizde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Washington yönetimiyle müzakerelere başladıktan sonra, raylar üzerinde hareket eden aktarım kulesini ve roket motoru test standını sökmeye başladığını ancak başta hızlı ilerleyen işlemlerin daha sonra durdurulduğu, kule ve standın durumunda da bir değişiklik olmadığı bildirilmişti.