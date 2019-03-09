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Kuzey Kore'nin Füze Tesislerinde Kuşku Yaratan Hazırlıklar

09.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

ABD haber radyosu NPR, Kuzey Kore’nin bir füze rampasında hazırlıklar yapıldığını ve uzaya füze fırlatma hazırlığı içerisinde olabileceğini bildirdi. Haberde, başkent Pyonyang yakınlarındaki Sanumdong tesislerine ait uydu görüntülerinde, kamyonlar, arabalar, trenler ve vinçlerin görüldüğü belirtildi

Kuzey Kore'nin Füze Tesislerinde Kuşku Yaratan Hazırlıklar

Amerikan haber radyosu NPR, Kuzey Kore’nin bir füze rampasında hazırlıklar yapıldığını ve uzaya füze fırlatma hazırlığı içerisinde olabileceğini bildirdi. Haberde, başkent Pyonyang yakınlarındaki Sanumdong tesislerine ait uydu görüntülerinde, kamyonlar, arabalar, trenler ve vinçlerin görüldüğü belirtildi.

California Monterey’deki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden araştırmacı Jeffrey Lewis, “Tüm bunları bir araya getirdiğinizde görünen şey Kuzey Korelilerin bir roket inşa ettikleri” diyor.

Lewis, uydu görüntüleri yayınlayan DigitalGlobe şirketinden gelene fotoğrafları inceledi.

Başkan Trump, eğer Kuzey Kore nükleer testlere geri dönerse “büyük hayal kırıklığı yaşayacağını” söyledi

Alabama’daki şiddetli hortumun vurduğu bölgeleri ziyaret eden Trump, kendisi göreve geldiğinden bu yana Amerika’yla Kuzey Kore ilişkilerinde büyük ilerleme sağladığını belirtti. Trump Şubat ayında Vietnam’da Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la ikinci görüşmesini yapmış, ancak görüşmeden bir sonuç alınamamıştı.

Trump, “Bakın ben geldiğimde, Obama yönetimi zamanında Kuzey Kore tam bir felaketti. Biliyor muydunuz bilmiyorum ama savaşa giriyorduk arkadaşlar. Tam bir enkaz devraldım” dedi.

Trump sözlerine “Şu anda test yapılmıyor. Neler olacağını görelim ama eğer test yaparlarsa bu beni çok üzer” şeklinde devam etti.

Trump-Kim zirvesini izleyen dönemde Güney Kore’deki gazeteler, Kim Jong Un’un geçen yıl Amerika’yla kurulan güven ilişkisi çerçevesinde, kapatma kararı aldığı Sohae uzun menzilli füze tesisinde hareketlilik olduğu yönünde kanıtlar bulunduğunu yazdı.

Kuzey Kore resmi haber organı geçen haftaki zirveyle ilgili olarak ilk kez Cuma günü bir haber yayınladı ve Kuzey Kore halkının zirvenin başarısız olmasından dolayı Amerika’yı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

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