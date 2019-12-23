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Kuzey Kore'nin Füze Üretim Tesisinde Yeni İnşaat

23.12.2019 18:23 | Son Güncelleme

Yeni bir uydu görüntüsü Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze fırlatmada kullandığı askeri malzemeleri ürettiği tesiste yeni bir yapının inşa edildiğini ortaya koydu

Kuzey Kore'nin Füze Üretim Tesisinde Yeni İnşaat

Yeni bir uydu görüntüsü Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze fırlatmada kullandığı askeri malzemeleri ürettiği tesiste yeni bir yapının inşa edildiğini ortaya koydu.

19 Aralık’ta çekilen uydu görüntülerinden biri başkent Pyongyang yakınındaki 16 Mart adlı tesiste yeni bir yapının inşaatının tamamlandığını ortaya koyuyor. Kuzey Kore’nin bu tesiste uzun menzilli balistik füzeler için mobil fırlatma platformu olarak kullanılan araçları ürettiği düşünülüyor.

Middlebury Enstitüsü Doğu Asya’da Nükleer Yayılmayı Önleme Programı Başkanı Jeffrey Lewis bu inşaatın fabrikanın genişletilmesi anlamına gelebileceğini, bunun da “büyük bir haber” olduğunu söyledi.

Lewis, Kuzey Kore’nin 2017’de denediği Hwasong-14 ve 15 kıtalar arası balistik füzelerinin fırlatma platformunu Çin’den aldığını söyledi. Ancak Lewis’e göre mobil fırlatma araçlarının kendi üretme kapasitesine sahip olmasının Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze kapasitesini arttırması ve olası bir nükleer çatışmada elini güçlendirmesi mümkün.

Lewis, 2017 denemeleri sırasında Kuzey Kore’nin bu araçlardan yalnızca sekiz tane ithal etmiş olduğunun sanıldığını söyledi.

Lewis, “Kuzey Kore’nin bu sistemlerden yaklaşık 50-100 kadarına sahip olmayı isteyeceğini sanıyorum. Bu kıtalararası balistik füze sistemi ile Kuzey Kore’nin geliştirmekte olduğunu iddia ettiği yeni sistemin karışımı olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler Şubat ayında Başkan Donald Trump ve Kim Jong Un arasında yapılan zirveden sonra çıkmaza girdi. Bu görüşmede Amerika’nın Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları hafifletmemesi kararı anlaşmaya varılmasına engel olmuştu.

Kuzey Kore bu ayın başında ülkenin kuzeybatısındaki füze deneme sahasında iki önemli füze denemesi yaptı. Uzmanlar denenen araçların kıtalararası balistik füze ya da uydu fırlatma aracı olabileceği görüşünde.

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