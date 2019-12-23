Kuzey Kore'nin Füze Üretim Tesisinde Yeni İnşaat

Yeni bir uydu görüntüsü Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze fırlatmada kullandığı askeri malzemeleri ürettiği tesiste yeni bir yapının inşa edildiğini ortaya koydu.

19 Aralık’ta çekilen uydu görüntülerinden biri başkent Pyongyang yakınındaki 16 Mart adlı tesiste yeni bir yapının inşaatının tamamlandığını ortaya koyuyor. Kuzey Kore’nin bu tesiste uzun menzilli balistik füzeler için mobil fırlatma platformu olarak kullanılan araçları ürettiği düşünülüyor.

Middlebury Enstitüsü Doğu Asya’da Nükleer Yayılmayı Önleme Programı Başkanı Jeffrey Lewis bu inşaatın fabrikanın genişletilmesi anlamına gelebileceğini, bunun da “büyük bir haber” olduğunu söyledi.

Lewis, Kuzey Kore’nin 2017’de denediği Hwasong-14 ve 15 kıtalar arası balistik füzelerinin fırlatma platformunu Çin’den aldığını söyledi. Ancak Lewis’e göre mobil fırlatma araçlarının kendi üretme kapasitesine sahip olmasının Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze kapasitesini arttırması ve olası bir nükleer çatışmada elini güçlendirmesi mümkün.