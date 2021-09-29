Kuzey Kore'nin Hipersonik Füze Denemesi Neden Önemli?

Kuzey Kore devlet medyası, yapılan son füze denemesinde hipersonik (sesten hızlı) bir silah kullanıldığını açıkladı. Gelişmiş füze sisteminin bu ilk denemesi, Kuzey Kore'nin hızla artan askeri kapasitesine beklenmedik bir parça daha eklenmesi anlamına geliyor.

Devlet kontrolundaki Kore Merkezi Haber Dairesi KCNA, Hwasong-8 adı verilen hipersonik füzenin ülkenin kuzeyindeki Jagang bölgesinde çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.

Habere göre test başarıyla tamamlandı. Hipersonik silah, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Ocak ayında bir siyasi toplantıda açıkladığı beş yıllık savunma planının beş maddelik "en öncelikli görevler" listesinde yer alıyor.

Kore Merkezi Haber Dairesi, "Deneme, füzenin seyir kontrolu ve sabitliğini, güdümlü manevra kabiliyetini ve hipersonik savaş başlığının süzülme özelliklerini onayladı" ifadesini kullandı.

Savunma uzmanları, Kuzey Kore'nin hipersonik süzülme aracı (HGV) geliştirmesinin, hem Kuzeydoğu Asya hem de ABD anakarasında ABD füze savunma sistemlerini aşma becerisi elde etme arayışının son kanıtı olduğu görüşünde.

Hipersonik süzülme araçları, sesten beş kat daha hızlı ilerliyor. Düşük irtifada uçtukları ve uçuş sırasında manevra yapabildikleri için tespit ve imha edilmeleri teoride daha zor.

Büyük strateji: Kaçmak ve bastırmak

Kuzey Kore, ABD'yle görüşmelerin çözülmeye uğraması üzerine 2019 yılında büyük füze denemelerine yeniden başlamasından bu yana ABD füze savunma sistemlerinin tespit edememesi ya da bu sistemleri alt etmesi için tasarlanan silahlarla gövde gösterisi yapmaya başladı.

Bu yeni sistemler arasında bu ay başında test edilen uzun menzilli seyir füzesi ve gürümlü kısa menzilli balistik füzeler yer alıyor.

Kuzey Kore ayrıca motorlu taşıt, tren ve hatta denizaltılardan füze fırlatabilen teknolojileri de tanıttı. Amaç, silahların tespit edilmesini engellemek ve olası bir savaşta silahların hasar görmesini ve imha edilmesini engellemek.

Uzmanlar, tüm silahlar henüz devreye sokulmamış ve hatta tam olarak test edilmemiş olsa bile bunların tamamının ABD ve müttefikleri açısından ciddi bir tehdit anlamına geldiği uyarısı yapıyor.

Son füze neden farklı?

Salı günü denenen hipersonik füze, Kuzey Kore'nin 2019 yılı Mayıs ayında denemesini yaptığı kısa menzilli balistik füze KN-23'le bazı benzerliklere sahip.

KN-23 gibi hipersonik süzülme araçları da (HGV) düşük irtifada ilerliyor ve uçuş sırasında manevra yapmaları sağlanabiliyor. Ancak son denenen en yeni füze, hedefine doğru süzülmeden önce hızlandırıcı roketten ayrılan bir savaş başlığına sahip.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) nükleer teknoloji ve savunma uzmanı Vipin Narang, bu özelliğin, savaş başlığının KN-23'ten çok daha büyük füzelere takılmasına olanak tanıyabileceğini söylüyor.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Narang, "Bu savaş başlığının seyyar katı yakıt roketine (kıtalararası balistik füze) takılması, ABD için çok büyük bir sorun anlamına gelir. ABD topraklarındaki savunma sistemleri, savaş başlığını kolay kolay tespit edemez" diyor.

Füze yakıt kapasitesinde 'büyük bir adım'

Füze uzmanları, Kuzey Kore'nin füzelerine yakıt sağlamak için çok daha hızlı ve istikrarlı bir sistem kullandığı iddiaları nedeniyle de kaygılı.

KCNA'nın Çarşamba günkü haberine göre Kuzey Koreli uzmanlar, son füze denemesini kullanarak füze yakıt "ampulizasyonu" olarak bilinen yöntemi başlattı.

Narang, bu yöntemin, Kuzey Kore'nin füzeleri fabrikada yakıtla doldurması, bunları sızıntı olmaması için mühürlemesi, vakit kaybetmeden fırlatılmak üzere hazır tutması ve gereğinde füzeleri hızla yerinden çıkarıp fırlatmaya hazırlaması anlamına geldiğini söylüyor.

Uzman, "Ellerinde çok miktarda sıvı yakıt füzesi var. Şimdi bu füzeleri savunmasız hale gelecekleri açık alanda, saatler sürecek biçimde yakıtla doldurmaları gerekmiyor. Bu sistem, silahların zarar görmesini engellemek ve atik olmak açısından çok büyük bir adım" diyor.

Geniş kapsamlı strateji

Kuzey Kore bu ay üç büyük füze denemesi yaptı. Pyongyang hükümetinin bu denemelere yakında son vermesiyse beklenmiyor.

Kuzey Koreli diplomat Kim Song, Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nda Pazartesi günü yaptığı konuşmada ülkesinin nükleer füze geliştirmesini savundu ve bunun, ABD ve Güney Kore'nin "düşmanlık politikasına" verilen bir yanıt olduğunu söyledi.

Kim Song, ABD askerlerinin Güney Küre'deki varlığını, ABD ve Güney Kore'nin kısa süre önce yaptığı ortak askeri tatbikatları ve Güney Kore'nin askeri kapasitesini arttırmasını kınadı.

Bu sözler, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nüfuz sahibi kızkardeşi Kim Yo Jong'un Güney Kore'yle müzakere olasılığını dile getirmesinden birkaç gün sonra geldi.

Güney Kore'deki Hankuk Üniversitesi'nden Profesör Mason Richey, çelişkili mesajlar vermenin, bir yandan nükleer caydırıcı gücünü arttırmak, diğer yandansa ABD-Güney Kore ittifakını bölmek isteyen Kuzey Kore'nin sık sık başvurduğu bir taktik olduğunu söylüyor.

ABD-Güney Kore ittifakının zayıfladığına ilişkin hiçbir işaret olmadığını söyleyen Richey, buna karşın Kuzey Kore'nin stratejisinin Kore Yarımadası'ndaki silahlanma yarışını kızıştırma riskini beraberinde getirdiğini kaydediyor.

