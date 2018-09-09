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Kuzey Kore’nin Kuruluş Yıldönümündeki Törende Füzeler Yok

09.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kore 70. kuruluş yıldönümünü başkent Pyongyang’da düzenlenen büyük bir törenle kutladı

Kuzey Kore’nin Kuruluş Yıldönümündeki Törende Füzeler Yok

Kuzey Kore 70. kuruluş yıldönümünü başkent Pyongyang’da düzenlenen büyük bir törenle kutladı.

Törene onbinlerce kişi katılırken, düzenlenen askeri geçit töreni de dikkat çekti.

Dikkat çekmesinin nedeni, geçit töreninde eskilerden farklı olarak kıtalararası füzelerin yer almamasıydı.

Törende, Kuzey Kore en son tanklarını ve zırhlı araçlarını sergiledi ancak gelişmiş füzelerine yer vermedi.

Gelişmenin, Amerika-Kuzey Kore arasında nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakerelerin gerçekleştiği bir dönemde yaşanmasına dikkat çekiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da törene katıldı ancak kalabalığa hitaben bir konuşma yapmadı. Törene Çin’in yanısıra Kuzey Kore’yle dostane ilişkilere sahip bazı devletlerden temsilciler de katıldı.

Amerika Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Haziran ayında Singapur’da biraraya gelmiş ve Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanması yolunda uzlaşı sağlandığı açıklanmıştı.

Ancak aradan geçen aylara rağmen süreçte önemli bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Bununla birlikte süreçte herhangi bir kopma da yaşanmış değil.

Bu arada Kuzey ve Güney Kore liderlerinin bu ay içinde biraraya gelmesi bekleniyor.

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