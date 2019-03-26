HABER

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Jose de la Mata, baskına karışan ve ABD'ye kaçtıkları tespit edilen 7 kişi için uluslararası arama ve tutuklama emri çıkardı

MADRİD (AA) - Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği baskınına karıştığı tespit edilen 7 kişi için uluslararası arama ve tutuklama emri çıkarıldı.

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine 22 Şubat'ta baskın yapılarak içerideki personelin rehin alınması ve sonrasında bazı belgeler ile bilgisayarların alınması olayını soruşturan İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Jose de la Mata 14 sayfalık iddianame hazırladı.

İspanyol hakim, baskına karışan 10 kişi arasından kimlikleri tespit edilen 7 kişi hakkında, cebirle konut dokunulmazlığını ihlal, gasp, tehdit ve organize suçların da aralarında bulunduğu toplam 6 farklı suçtan, uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkardı.

İddianamede Kuzey Kore Büyükelçiliğine baskını düzenleyenlerin başında Meksika kökenli Adrian Hong Chiang'ın bulunduğu belirtildi. Baskına karışanların olay sonrasında dört gruba ayrılarak Portekiz'in başkenti Lizbon'a, buradan da özel uçakla ABD'nin Newark Havalimanı'na hareket ettikleri bildirildi.

İspanyol basınında, olayın ardından, İspanyol polisi ve Ulusal İstihbarat Merkezi kaynaklarına dayanılarak verilen haberlerde, "Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskının arkasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) var." ifadesi kullanmıştı.

Haberlerde, "CIA, mevcut durumda ABD ile müzakereleri yürüten Kuzey Kore heyetinin başında olan eski Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a ait bilgileri arıyordu." değerlendirmesi yapılmıştı.

Kim, 2014-2017 yıllarında Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi olarak görev yapmış, 20 Şubat'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından ABD'nin nükleer enerji temsilcisi Stephen Biegun ile doğrudan çalışması için görevlendirilmişti.

- Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine baskın olayı

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine, 22 Şubat'ta bir grubun baskın düzenlediği ve içerideki personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürülmüştü. Olayın, binadan kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Olaya müdahale eden polis ekibinin, Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine giderek durumu araştırdığı, polisin Kuzey Kore Büyükelçiliğine girmesinden kısa süre sonra garajdan iki aracın hızla uzaklaştığı ve rehin alındıkları iddia edilen büyükelçilik personelinin de hemen sokağa çıktığı bildirilmişti.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Fatih'te iki gecekondu alev alev yandıFatih'te iki gecekondu alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükelçiliğe baskın İspanya Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği uluslararası arama ve tutuklama emri

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.