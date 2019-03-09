Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde hareketlilik

Kuzey Kore'nin füze ve roket yapımında kullandığı bir tesise ait uydu görüntülerinde yoğun faaliyet dikkati çekiyor.

ABD'nin bağımsız haber radyosu NPR'nin yayınladığı 22 Şubat tarihli uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin bazı kıtalararası balistik füze ve yörüngeye uydu taşıyan roketlerin yapımında kullandığı Sanumdong tesisinde park halindeki kamyon ve otomobiller dikkati çekti. Tesiste vagonlar ve iki vincin bulunduğu da görülüyor.

Görüntüleri inceleyen Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Doğu Asya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Projesi Direktörü Jeffrey Lewis, "Tüm bunları bir araya getirdiğinizde Kuzey Koreliler, bir roket yapım sürecindeymiş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı uzmanlar dün de Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini belirtmişti.