Kuzey Kore'nin 'sosyalist ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "sosyalist ütopya" olarak tasarlanan ve devlet medyası tarafından "modern uygarlık timsali" diye nitelenen Samjiyon kentinin açılışını yaptı.

Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in en iddialı inşaat projesi olarak görülen kentin açılışının havai fişeklerle kutlandığını bildirdi.

İktidarın yayın organı niteliğindeki Rodong Sinmun gazetesi, Kim'in karlarla kaplı kentte kurdele keserken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore'de kutsal olarak kabul edilen Paektu Dağı'nın eteklerinde kurulan kentte 4.000 konut ve 380 kamu binasının yanında bir kayak tesisi, oteller, kültür merkezleri ve hastaneler bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Samjiyon, Kim'in kendi kendine yeten bir ekonomi yaratma çabasının en önemli adımlarından birini temsil ediyor.

Gazete, nükleer programı dolayısıyla Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar nedeniyle kentin inşasının planlanandan çok daha uzun sürdüğünü, malzeme ve işgücü sıkıntısının yaşandığını aktardı.