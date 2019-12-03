HABER

Kuzey Kore'nin 'sosyalist ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

03.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "sosyalist ütopya" olarak tasarlanan ve devlet medyası tarafından "modern uygarlık timsali" diye nitelenen Samjiyon kentinin açılışını yaptı. Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in en iddialı inşaat projesi olarak görülen kentin açılışının havai fişeklerle kutlandığını bildirdi.

Kuzey Kore'nin 'sosyalist ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "sosyalist ütopya" olarak tasarlanan ve devlet medyası tarafından "modern uygarlık timsali" diye nitelenen Samjiyon kentinin açılışını yaptı.

Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in en iddialı inşaat projesi olarak görülen kentin açılışının havai fişeklerle kutlandığını bildirdi.

İktidarın yayın organı niteliğindeki Rodong Sinmun gazetesi, Kim'in karlarla kaplı kentte kurdele keserken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, açılış töreninde kurdeleyi kesti.

Kuzey Kore'de kutsal olarak kabul edilen Paektu Dağı'nın eteklerinde kurulan kentte 4.000 konut ve 380 kamu binasının yanında bir kayak tesisi, oteller, kültür merkezleri ve hastaneler bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Samjiyon, Kim'in kendi kendine yeten bir ekonomi yaratma çabasının en önemli adımlarından birini temsil ediyor.

Gazete, nükleer programı dolayısıyla Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar nedeniyle kentin inşasının planlanandan çok daha uzun sürdüğünü, malzeme ve işgücü sıkıntısının yaşandığını aktardı.

Kentin açılış törenine katılan kalabalıklar Kim Jong-un'u bayraklarla karşıladı.

'Kenti modern köleler inşa etti'

İnsan hakları aktivistleri ve Kuzey Kore'den kaçan muhalifler, kentin inşası için başlatılan iş gücü seferberliği kapsamında çok sayıda kişinin "modern köle" olarak çalıştırıldığını savundu.

Bu kişiler, kentin inşaatında görev alan gençlerin üniversiteye girme ya da İşçi Partisi'ne üye olma vaadiyle 10 yıl süreyle günde 12 saat çalıştırıldığını, bu kişilere ücret ödenmediğini ve az miktarda yemek verildiği savundu.

Kuzey Kore yönetiminin 'modern uygarlık timsali' olarak nitelediği Samjiyon kentinin açılışında havai fişek gösterileri düzenlendi.

'Nasıl bir Noel hediyesi alacağı ABD'ye bağlı'

Bu arada ABD ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, "düşmanca politikalarını" değiştirmesi için ABD'ye tanıdıkları sürenin bu yılın sonunda dolacağını belirterek "Yıl sonunda nasıl bir Noel hediyesi alacağı Washington'a bağlı" dedi.

Ri açıklamasında ABD'nin Kuzey Kore'yle diyalog çağrısını iç politikaya yönelik bir "oyalama taktiği" olarak niteledi.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz?PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz?
24 bin 'şikâyet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı24 bin 'şikâyet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 bin 'şikâyet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı

24 bin 'şikâyet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı

Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

"NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata"

NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata

Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı

Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi?

Bug Nehri’nde yüzerek Polonya’ya geçmeye çalışan 2 Türk ve 1 Arnavut gözaltına alınarak sınır dışı edildi

Yüzerek Polonya’ya geçmeye çalışan 2 Türk ve 1 Arnavut'a gözaltı

ABD Savunma Bakanı'ndan önemli Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanı'ndan önemli Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.