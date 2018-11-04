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Kuzey Kore’yle Nükleer Görüşmeler Yeniden Başlıyor

04.11.2018 22:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’yle nükleer silahlardan arınma görüşmelerine bu hafta sonu New York’ta başlanacağını belirtti

Kuzey Kore’yle Nükleer Görüşmeler Yeniden Başlıyor

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’yle nükleer silahlardan arınma görüşmelerine bu hafta sonu New York’ta başlanacağını belirtti. Pompeo, Pyongyang’ın Kim Jong Un’dan sonra ikinci yetkili ismi Kim Yong Chol’le biraraya gelecek.

Haziran ayında Singapur’da Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u bir araya getiren ve iki liderin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasını öngören bir açıklamaya imza attıkları Singapur’daki tarihi zirvenin ardından Pyongyang’ın nükleer silahlardan arınma süreci yavaşlamıştı.

Ancak Pompeo New York’ta yapılması planlanan görüşmeleri ‘‘iyi bir fırsat’’ sözleriyle değerlendirdi ve görüşmenin Kuzey Kore’nin ne zaman ve nasıl nükleer programını sonlandıracağıyla ilgili spesifik konuları görüşmek açısından önemli olacağını kaydetti. ABD, Trump’ın ilk döneminin sonu olan Ocak 2021’e kadar anlaşmayı sonuçlandırmayı umuyor.

Pyongyang ise Cuma günü yaptığı açıklamada ABD’nin ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmaması halinde nükleer programına yeniden başlamayı ciddi şekilde gözden geçirdiğini kaydetmişti.

Pompeo ise Fox News kanalına yaptığı açıklamada bu tehdidi ciddiye almadı.

Pompeo, ‘‘Ben bundan endişelenmiyorum. Çok odaklandık. Kiminle görüştüğümüzü biliyoruz. Onların pozisyonunu biliyoruz ve Başkan Trump da kendi pozisyonunu çok net belirtti’’ diye konuştu.

Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer programının sona ermesini kastederek ‘‘Nihai hedefimize ulaşmadan önce ekonomik rahatlama olmayacak’’ dedi.

ABD Kuzey Kore nükleer programını tamamen kaldırana kadar yaptırımların devam edeceğini söylüyor. Kuzey Kore ise bu tutum için ‘‘haydut gibi’’ benzetmesini yapmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da son açıklamasında ‘‘İlişkilerin ilerlemesi ve yaptırımlar birbiriyle bağdaşmıyor’’ demişti.

Pompeo, Kuzey Kore’yle başlatılan diyaloğun ardından Pyongyang tarafından hiç füze denemesiyle nükleer deneme yapılmadığının ve Kore Savaşı’nda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin kalıntılarının ülkeye geri getirildiğinin altını çizdi.

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