Kuzey Kore’yle Nükleer Görüşmeler Yeniden Başlıyor

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’yle nükleer silahlardan arınma görüşmelerine bu hafta sonu New York’ta başlanacağını belirtti. Pompeo, Pyongyang’ın Kim Jong Un’dan sonra ikinci yetkili ismi Kim Yong Chol’le biraraya gelecek.

Haziran ayında Singapur’da Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u bir araya getiren ve iki liderin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasını öngören bir açıklamaya imza attıkları Singapur’daki tarihi zirvenin ardından Pyongyang’ın nükleer silahlardan arınma süreci yavaşlamıştı.

Ancak Pompeo New York’ta yapılması planlanan görüşmeleri ‘‘iyi bir fırsat’’ sözleriyle değerlendirdi ve görüşmenin Kuzey Kore’nin ne zaman ve nasıl nükleer programını sonlandıracağıyla ilgili spesifik konuları görüşmek açısından önemli olacağını kaydetti. ABD, Trump’ın ilk döneminin sonu olan Ocak 2021’e kadar anlaşmayı sonuçlandırmayı umuyor.

Pyongyang ise Cuma günü yaptığı açıklamada ABD’nin ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmaması halinde nükleer programına yeniden başlamayı ciddi şekilde gözden geçirdiğini kaydetmişti.