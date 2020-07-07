Kuzey Kore'yle Nükleer Görüşmelere Geri Dönülebilir Mi?

Kuzey Kore yönetimi Cumartesi günü yaptığı açıklamada da Kuzey Kore Lideri Kim Jong UN ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir başka zirve yapılmasına gerek olmadığını ifade etmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’se Kasım ayında ABD’de yapılacak seçimlerden önce Kim Jong Un’la Trump’ın yeniden biraraya gelmesi konusunda aracılık yapabileceğini söylemişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’dan ABD ile ilgili konulardan sorumlu Direktör görevinde bulunan Kwon Jong Un yaptığı açıklamada, Güney Kore’yi Kuzey’in yaptığı son açıklamayı yanlış yorumlayarak ABD ve Kuzey Kore arasında bir başka zirve olacağı dedikodusu yaymakla suçladı.

Kwon, Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamasında “Güney Kore’nin başkalarının içişlerine karışmaya son vermesinin zamandı. Ancak görünen o ki bu kötü alışkanlık için bir tedavi ya da ilaç bulunmuyor. Açıkça bir kez daha söylüyoruz. Amerika’yla yüz yüze bir görüşme yapma niyetimiz yok” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ilk olarak 2018 yılında Singapur’da daha sonra 2019 yılında da Vietnam’da biraraya gelmişlerdi. Ancak zirvelerde iki liderin sıcak mesajlar vermesine karşın Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması konusunda bir ilerleme sağlanamadı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun geöen hafta yaptığı açıklamada iki tarafın yeniden görüşmesi ve kayda değer ilerleme sağlanması için zaman olduğunu ancak ABD Başkanlık seçimlerinden önce yeniden yüz yüze görüşme konusunda Corona virüsü salgını kaynaklı sorun olduğunu söylemişti.

