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Kuzey Kore'yle Nükleer Görüşmelere Geri Dönülebilir Mi?

07.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kore’yle ABD arasındaki nükleer görüşmelerin devamı çabaları kapsamında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Güney Kore’ye gitti. Kuzey Kore yönetimiyse son olarak Amerika’yla yeniden masaya oturmak niyetinde olmadığını açıklamıştı

Kuzey Kore'yle Nükleer Görüşmelere Geri Dönülebilir Mi?

Kuzey Kore’yle ABD arasındaki nükleer görüşmelerin devamı çabaları kapsamında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Güney Kore’ye gitti. Kuzey Kore yönetimi son olarak Amerika’yla yeniden masaya oturmak niyetinde olmadığını açıklamıştı. Kuzey Kore, Güney Kore’nin de bu konuya karışmaması çağrısında bulunmuştu.

Seul’e giden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Çarşamba ve Perşembe günlerinde Güney Koreli yetkililerle temaslarda bulunacak.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’dan ABD ile ilgili konulardan sorumlu Direktör görevinde bulunan Kwon Jong Un yaptığı açıklamada, Güney Kore’yi Kuzey’in yaptığı son açıklamayı yanlış yorumlayarak ABD ve Kuzey Kore arasında bir başka zirve olacağı dedikodusu yaymakla suçladı.

Kuzey Kore yönetimi Cumartesi günü yaptığı açıklamada da Kuzey Kore Lideri Kim Jong UN ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir başka zirve yapılmasına gerek olmadığını ifade etmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’se Kasım ayında ABD’de yapılacak seçimlerden önce Kim Jong Un’la Trump’ın yeniden biraraya gelmesi konusunda aracılık yapabileceğini söylemişti.

Kwon, Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamasında “Güney Kore’nin başkalarının içişlerine karışmaya son vermesinin zamandı. Ancak görünen o ki bu kötü alışkanlık için bir tedavi ya da ilaç bulunmuyor. Açıkça bir kez daha söylüyoruz. Amerika’yla yüz yüze bir görüşme yapma niyetimiz yok” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ilk olarak 2018 yılında Singapur’da daha sonra 2019 yılında da Vietnam’da biraraya gelmişlerdi. Ancak zirvelerde iki liderin sıcak mesajlar vermesine karşın Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması konusunda bir ilerleme sağlanamadı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun geöen hafta yaptığı açıklamada iki tarafın yeniden görüşmesi ve kayda değer ilerleme sağlanması için zaman olduğunu ancak ABD Başkanlık seçimlerinden önce yeniden yüz yüze görüşme konusunda Corona virüsü salgını kaynaklı sorun olduğunu söylemişti.

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