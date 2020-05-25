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Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

Bilim insanları, daha önce görülmeyen bir ısı dalgasının Kuzey Kutbu'nu etkisine almasıyla, bu hafta bölgedeki sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Uzmanlar, bu yıl rekor bir şekilde ılık bir kış geçiren Sibirya’dan gelen sıcak hava dalgasının Arktik’te buzul erimelerine ve deniz yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya’dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.

Daily Mail’e konuşan, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden araştırmacı Mike Rantanen üst atmosferde meydana gelen yüksek basıncın sıcak hava dalgasının temel nedeni olduğunu söyledi.

Rantanen, “Bu yüksek sıcaklık nedeniyle gökyüzü açıdı, ancak karın erimesiyle birlikte sıcaklıklar yaz seviyelerinin üzerine çıktı'' dedi.

ATMOSFER 50 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA SICAK

Bununla birilikte, atmosfer 50 yıl öncesine göre çok daha sıcak ve küresel ısınma ve iklim değişikliği Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık artışında önemli bir rol oynuyor.

Rantanen, son zamanlarda batı Sibirya'daki yüksek sıcaklıkları gösteren bir harita paylaştı. Bilimsel model, yılın geri kalanında sıcaklıkların ortalamanın en az 2 derece olacağını tahmin ediyor.

4 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE

“Yüksek sıcaklıkların temel nedeni büyük ölçekli hava durumu paternidir. Üst atmosferde güçlü bir yüksek basınç sistemi var. Biz meteorologlar bu sistemleri sırtlar olarak adlandırıyoruz.

Şimdi Sibirya'da olduğu gibi, omega şeklindeler, bu da özellikle güçlü ve kalıcı oldukları anlamına geliyor” diyen Rantanen, Kuzey Kutbu’nun iklim değişikliği sonucunda dünyanın geri kalanından iki kat daha hızlı ısındığını ve bu bölgeyi ev olarak adlandıran dört milyon insanın ve diğer canlıların ekosistemlerini etkilediğini vurguladı.

Bilim insanı, iklim değişikliğinin yüksek basınç sistemini yarattığını sözlerine ekleyerek, “Atmosfer genel olarak 50 yıl öncesine göre daha sıcak, bu da bu yüksek basınçlı sistemlerle ilişkili sıcaklığın artık eskisinden daha yoğun olabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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