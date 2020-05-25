Kuzey Kutbu'nda eşi görülmemiş sıcaklık: 30 dereceyi görecek

Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya’dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.

Daily Mail’e konuşan, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden araştırmacı Mike Rantanen üst atmosferde meydana gelen yüksek basıncın sıcak hava dalgasının temel nedeni olduğunu söyledi.

Rantanen, “Bu yüksek sıcaklık nedeniyle gökyüzü açıdı, ancak karın erimesiyle birlikte sıcaklıklar yaz seviyelerinin üzerine çıktı'' dedi.

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Bununla birilikte, atmosfer 50 yıl öncesine göre çok daha sıcak ve küresel ısınma ve iklim değişikliği Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık artışında önemli bir rol oynuyor.

Rantanen, son zamanlarda batı Sibirya'daki yüksek sıcaklıkları gösteren bir harita paylaştı. Bilimsel model, yılın geri kalanında sıcaklıkların ortalamanın en az 2 derece olacağını tahmin ediyor.

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“Yüksek sıcaklıkların temel nedeni büyük ölçekli hava durumu paternidir. Üst atmosferde güçlü bir yüksek basınç sistemi var. Biz meteorologlar bu sistemleri sırtlar olarak adlandırıyoruz.