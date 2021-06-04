HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kutbu’nda kaybolan köpeği, Rus buzkıran gemisi buldu

Kuzey Kutbu’nda kaybolan köpeği, Rus buzkıran gemisi buldu

04.06.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kutbu’nda görevli bir Rus buzkıran gemisi, buzullarda mahsur kalan kayıp köpeği kurtardı.

Kuzey Kutbu’nun Arktik buzulları bölgesinde buz kırarak deniz yolları açan Rus Gasprom şirketine ait Aleksandr Sannikov isimli nükleer buzkıran gemisi Arktrik operasyonlarına devam ederken, gemi kaptanı İgor Agapov küçük bir köpeği fark etti. Gemi personeli de köpeğin buzullardan gemiye çıkması için operasyona başlarken işçiler köpeği gemiye çağırdı. Köpek, geminin personeli tarafından kurulan merdivenlere yaklaşırken işçiler de köpeğe "Hadi, hadi" diye seslenerek cesaretlendirmeye çalıştı.

GEMİNİN SICAK BÖLMESİNDE KORUMA ALTINA ALINDI

İşçiler, gemi merdivenlerine yiyecek atarak köpeğin merdivenlerden yukarıya çıkmasını sağladı. Daha sonra kucağa alınan köpek, geminin sıcak bir bölmesinde koruma altına alınırken gemi kaptanı telsiziyle yakınlardaki güvenlik noktalarına köpeğin bulunduğuna dair bilgi verdi. Gemi kaptanına daha sonra gelen bilgiler doğrultusunda köpeğin 4 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan aileye ait olduğu öğrenilirken köpeğin adının Aika olduğu ve 1 hafta önce kaybolduğu belirtildi.

AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Rus basınına konuşan geminin yardımcı kaptanı Evgeny Nagibin, kurtardıkları köpeği Yamal bölgesindeki köyde yaşayan aileye teslim ettiklerini, köpeği ilk buldukları anda çok zayıf düştüğünü gördüklerini, aç kaldığını ve ölmek üzere olduğunu söyledi.

Rus Gasprom şirketi gemi personelinin köpeği kurtarma anlarına dair görüntüleri basına servis ederken görüntüleri izleyen milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından gemi personelini takdir eden ifadeler paylaştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Wall Street Journal'dan SİHA yorumu: Oyun değiştiriciWall Street Journal'dan SİHA yorumu: Oyun değiştirici
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.