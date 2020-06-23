Kuzey Kutbu'nda ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçti

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında hafta sonu tespit edilen 100,4 fahrenhaytın (38 santigrat), 66,5 enleminden başlayan Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

ABD’nin Kanada sınırındaki Maine eyaletinin Caribou kentinde yaşanan 96 fahrenhaytın (35,5 santigrat) da tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olduğuna dikkat çekilirken ülkenin en güneyindeki Miami kentinde bile hava sıcaklığının, 1896 yılından bu yana sadece bir kez 100 fahrenhaytın (37,7 santigrat) üzerine çıktığı vurgulandı.

Amerika’nın CBS kanalının derlediği hava raporunda, ''Verkhoyansk genellikle dünyadaki en soğuk noktalardan biridir. Bu bölge, geçen yıl kasım ayında, sıfırın altında 60 Fahrenheit (-51 santigrat) ile 2019-2020 kışının en soğuk seviyesini gösteren noktalardan biriydi.'' ifadelerine yer verildi.

Raporda, daha önce Kuzey Kutbu'nda böyle bir sıcaklığa ulaşılmadığı, sadece 1915 yılında Alaska'nın Fort Yukon kasabasında 100 fahrenhayta yaklaşan bir ölçümün kayıtlara geçtiği belirtildi.