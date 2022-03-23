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Kuzey Kutbu'nda sıcaklıklar normalin 40 derece üstüne çıktı! Rekor erime sonrası teyakkuza geçtiler

23.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları son günlerde kutuplarda gerçekleşen aşırı ısınmaya dikkat çekiyor. Doğu Antakrtika’da sıcaklıkların normalin 40 derece üzerine çıktığını belirten bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki bazı hava istasyonlarının da normalin 30 derece üzerinde sıcaklık verileri kaydettiğini bildirdi.

Kuzey Kutbu'nda sıcaklıklar normalin 40 derece üstüne çıktı! Rekor erime sonrası teyakkuza geçtiler

Kuzey yarımkürede bahar gelip sıcaklıklar yükselmeye başladığında, yıllık Arktik donma mevsimi sona erer. Kış ayları boyunca büyüyen Arktik deniz buzu, yılın zirvesine Şubat veya Mart aylarında ulaşır ve ardından erimeye başlar.

Bu süreç bilim insanları tarafından uydular aracılığıyla izlenir ve elde edilen verilerle buz tabakasının kışın ulaştığı maksimum boyut belirlenir ve kaydedilir. Böylece deniz buzunun sağlığı izlenir.

MYNET - DIŞ HABER

REKOR ERİME

Bu ayın başlarında, atmosferik nehir olarak bilinen bir hava olayı, sıcaklık ve nemi Pasifik'ten Antarktika Okyanusu'na taşıyarak yağışları tetikledi ve kar erimesinin artmasına neden oldu. Nemli hava daha fazla ısıyı koruyarak tüm Antarktika'daki sıcaklıklardaki artışı hızlandırdı. Mevcut sıcaklık normalin yaklaşık 4,8°C üzerinde.
Şubat ayında Antarktika'daki en düşük buz miktarını kaydedildi.

erime

Kuzey Kutbu'nda, Kuzey Kutbu çevresindeki bölgeler şu anda erime noktasında veya buna yakın, bu da yılın bu zamanı için oldukça sıra dışı bir durum.

Bu değişikliklerin vahşi yaşam üzerinde kısa vadeli olumsuz bir etkisi öngörülmese de bilim insanları uzun vadeli etkileri konusunda endişeli olduklarını ifade ettiler.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HABERCİSİ

Tekrar eden ve etkisi yoğunlaşan bu sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin ciddi bir habercisi olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma
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