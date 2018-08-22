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Kuzey Kutbu'nun en güçlü buz kütleleri kayıtlı tarihte ilk kez parçalandı

22.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Kuzey Kutbu'nun en soğuk bölgesinde bulunan en kalın ve sert buz kütleleri kırılmaya başladı. Kuzey Yarımküre'deki iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları ve ılık rüzgarların buzullarda kırılmalara yol açtığı ifade ediliyor.

Kuzey Kutbu'nun en güçlü buz kütleleri kayıtlı tarihte ilk kez parçalandı

Bilim insanları, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'nun en soğuk bölgesinde bulunan en kalın ve sert buz kütlelerinin bile kırılmaya başladığını söyledi.

Grönland'ın kuzeyinde bulunan ve normalde yaz sıcaklarına bile dayanan bu buzulların incelerek kıyıdan uzaklaşması, "Kuzey Kutbu iklim değişikliğine en uzun direnen olacak" tezine de ters düşüyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Kuzey Yarımküre'deki iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları ve ılık rüzgarlar bu olaylara gerekçe gösterildi. Şubat ayından bu yana sıcaklıklarda görülen anormal artış da, bu ayın başında buzulların rüzgarlara direniş göstermesini daha da zorlaştırdı.

Temmuz ayında Grönland'ın Innaarsuit Köyü, dev bir buzdağının yaklaştığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Grönland buz tabakası

  • Buzla kaplı alan: 1.799 milyon kilometrekare
  • To**plam buz hacmi**: 2,99 milyon kilometreküp
  • Ortalama kalınlık: 1.673 metre

  • En kalın buz tabakası: 3 bin 488 metre

Grönland'in kuzeyindeki buzulların neredeyse tamamı zayıfladı

Uydu görüntülerinin kayıt altına alınmaya başladığı 1970'li yıllardan bu yana buzulların bu kadar inceldiği ve hareket ederek kıyıdan bu kadar uzaklaştığı gözlemlenmemişti.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Ruth Mottram, Grönland'in kuzeyindeki buzulların "neredeyse tamamının" parçalanma ve kırılma belirtileri göstererek daha hareketli olduklarını söyledi.

buzul

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı Walt Meier ise, "Buzullar ortalama 4 metreden fazla kalınlığa sahip ve bu yoğunluklarıyla bu kadar kolay hareket etmemeleri beklenir. Ancak geçtiğimiz kış aylarında ve bugün rüzgarlar buzulları giderek kıyılardan uzaklaştırıyor" dedi.

İklim değişikliği sonucu Dünyamız yaklaşık 1°C artmış durumda. Kuzey Kutbu ise küresel ortalamayı aşarak Dünya'nın geri kalanının iki katı kadar ısındı.

Zira sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden Alaska'nın Barrow (Utqiaġvik) ilçesi de, 1979'da kaydedilen sıcaklıkların 5,5°C üzerine çıktı.

Nasa'ya göre okyanuslar ve atmosfer ısınırken, buzullar da geçtiğimiz her on yılda yaklaşık yüzde 13 inceldi.

ABD hükümetinin geçen yıl yayınladığı raporunda bu değişim, "Kuzey Kutbu'nun yeni normali" olarak nitelendi.

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