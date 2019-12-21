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Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat: "Şentop'u ağırlamaktan şeref duyduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:01 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat: "Şentop'u ağırlamaktan şeref duyduk"

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat: "Şentop'u ağırlamaktan şeref duyduk"

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesinin ilk Türk kökenli Başkanı Salih Murat, ülkesindeki Türklerin entegrasyonunda Türkiye'nin büyük bir payı olduğunu söyledi.

Murat, AA muhabirine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un ziyaretini değerlendirdi.

Bugün Kuzey Makedonya’daki Türk varlığının en önemli günlerinden biri olduğunu aktaran Murat, Kuzey Makedonyalı Türklerin 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü'nü tebrik etti.

Murat, ana devlet olarak nitelendirdiği Türkiye’den bir Rumeli evladı, hukuk dehası ve profesörü olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop’un Anayasa Mahkemesini ziyaret etmesini değerlendiren Murat, "Dost ve kardeş Kuzey Makedonya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerinin bir halkasının hukuk alanında da devam ettiğinin göstergesidir. Prof. Dr. Mustafa Şentop’u Anayasa Mahkemesinde ağırlamaktan büyük bir şeref duyduk." dedi.

Anayasa Mahkemesi ve Kuzey Makedonya yüksek yargısı olarak Türkiye ile yüksek yargı alanında güzel çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Murat, TİKA ve diğer Türk kuruluşlarının Anayasa Mahkemesi ile çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şentop’un Rumeli’de sevilen ve sayılan bir siyasetçi, ilim adamı ile hukukçu olduğunu vurgulayan Murat, ailesinin bu topraklardan göç etmesinden 100 yıl geçmesine rağmen kendisinin kalben Rumeli’ye bağlı olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanının Kuzey Makedonya’daki temaslarının iki ülke arasında dostluktan daha öte bir iş birliği ve kardeşlik ilişkisi olduğunu anlatan Murat, Şentop'un Anayasa Mahkemesine ziyaretinin de nezaket ziyareti olduğunu ve kendisinin çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

Türkiye’nin Kuzey Makedonya Türklerine desteğine değinen Murat, "Kuzey Makedonya varlığı yıllarca çok zor bir süreçten geçti. Ana devletin Türkçeye, Türk kültürüne, benliğine ve kimliğine sahip çıkması, sanırım soydaşların nezdinde büyük bir mutluluğa neden olmaktadır. Soydaşların Kuzey Makedonya toplumunda çok dağınık yaşamamızdan dolayı entegrasyonunda Türkiye’nin büyük bir payı vardır. Eğitimden kültüre, sanata, altyapıya, ekonomiye, işletmelere kültür abidelerinin korunmasına, Türkiye’nin olması, soydaşların bu topraklarda hiçbir zaman olmadığı kadar mutlu olmalarına vesile olmuştur." diye konuştu.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat

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