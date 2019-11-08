HABER

Kuzey Makedonya belediye başkanları Türkiye'yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 23:40 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak: - "Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanları Türkiye'deki kardeş belediyeler ile bir araya gelip, çeşitli projeleri yerinde incelediler ve görüş alışverişinde bulundular" - Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari: - "Türk Dünyası Belediyeler Birliğine, Makedonya belediye başkanlarına bu iş birliği ve tecrübe paylaşımı imkanını verdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş birliği gelecekte de devam eder"

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak, Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanlarının Türkiye'deki kardeş belediyelerle bir araya geldiklerini belirterek, "Çeşitli projeleri yerinde incelediler ve görüş alışverişinde bulundular." dedi.

TDBB, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari başkanlığındaki Kuzey Makedonya belediye başkanlarını Türkiye'de ağırladı. 7 günlük programın kapanış yemeği, TBMM ev sahipliğinde Florya Atatürk Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Yemekte konuşan Solak, birliğe 30 ülkeden belediyelerin üye olduğunu vurgulayarak, Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanlarını bir haftadır ağırladıklarını söyledi.

Solak, Kuzey Makedonya'dan 15 belediye başkanını Türkiye'ye davet ettiklerini dile getirerek, "Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanları Türkiye'deki kardeş belediyeler ile bir araya gelip, çeşitli projeleri yerinde inceleme imkanı buldu. Türkiye'deki belediye başkanları ile görüş alışverişinde bulundular. Bu tecrübe paylaşımını farklı ülkelerden gelen belediye başkanları ile sık sık yapıyoruz. Kuzey Makedonya'dan gelen bu 15 belediye başkanımız Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli ilçe belediyeleriyle temasta bulundular. Bu akşam da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde programın kapanışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari ise bunun bilgi ve paylaşım programı olduğunu anlattı.

Kuzey Makedonya belediye başkanları için bu iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirten Taravari, "Türkiye ile Kuzey Makedonya kardeş iki ülkedir ve sıcak bir dostluk ilişkileri vardır. TDBB'ne Makedonya belediye başkanlarına bu iş birliği ve tecrübe paylaşımı imkanını verdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş birliği gelecekte de devam eder." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise TDBB olarak üye ülkelerin belediye başkanlarıyla bilgi paylaşımı için sürekli bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konuk belediye başkanı Türkiye'nin bazı şehirlerini gezdi. Bu akşam en son Zeytinburnu Belediyesindeki belediyecilik uygulamalarını gördüler. İyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle iş birliğinin geliştirilip derinleştirilmesi açısından bu toplantıları çok değerli buluyoruz."

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonuna: 2 tutuklama (2)- YenidenAdıyaman merkezli FETÖ operasyonuna: 2 tutuklama (2)- Yeniden
Mardin’de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildiMardin’de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki otobüs dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir

BM: Devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.