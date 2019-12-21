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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkedeki Türk toplumuna yönelik yayınladığı mesajda, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı.

Pendarovski mesajında, bir topluluğun gelişimi için anadilde kaliteli eğitim hakkının son derece önemli olduğunu belirterek, küçük etnik toplulukların kültür ve geleneklerini koruması gibi önemli konularda devletin taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.

Makedon lider, ülkesindeki herkesin eşit derecede önemli olduğunu vurgulayarak, mesajında ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"Türk topluluğu dahil olmak üzere ülkemizdeki her insan ve her topluluk bizim zengin mozaiğimizin bir parçasıdır. Kuzey Makedonya Türkleri otantik gelenekleri, zengin edebiyatı ve sanatıyla ortak devletimizin kültürel ve sosyal yaşamını zenginleştirmektedirler. Bu çerçevede, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı bize sadece geniş dilsel ve kültürel zenginliğimizi hatırlatan bayramlardan biri değildir. Bunu korumak, geliştirmek, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, bizim sorumluluğumuzdadır. 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutlu olsun."

- 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu, eski Yugoslavya döneminde 21 Aralık 1944'te kendi dillerinde eğitim hakkı kazanmıştı. Kuzey Makedonya bağımsızlığını kazandıktan sonra da 15 Şubat 2007 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle 21 Aralık, Kuzey Makedonya Türklerinin Türkçe Eğitim Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştı.

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21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kuzey Makedonya Stevo Pendarovski

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