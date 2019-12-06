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Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Hasan, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin’in "Şehitlere saygı" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını oylayan Hasan, "spor" kategorisinde Ayhan İşcen’in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu ifade eden Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale’deki yürüyüşü takdir ediyorum açıkçası. Orada milletim destan yazmıştır ve yedi düvele karşı savaşmıştır. Büyük bir zafer kazanmıştır. Aynı zamanda orada tarihimizden önemli kişiliklerden olan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün de ciddi bir mücadelesi bulunmaktadır."

"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafın kendisine zor şartlarda eğitim gören soydaş öğrencileri hatırlattığını belirten Hasan, benzer şartlarda kendisinin de çalıştığını ve öğrencilerin o zorlu yolu yakından takip etme fırsatı bulduğunu söyledi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafı ise engellilerin toplumda bir an önce hak ettiği yeri alması gerektiği için seçtiğini vurgulayan Hasan, özellikle böyle mücadele edip belli başlı yerlerde başarılar kazanan engelli insanların çabalarını takdir ettiğini sözlerine ekledi.

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çanakkale Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Elvin Hasan üsküp yılın fotoğrafları

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