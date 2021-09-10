Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifa etti

Filipçe, başkent Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasını bir buçuk yıl önce duyurduklarını hatırlatarak, o günden bu yana vatandaşlara salgına ilişkin şeffaf şekilde bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

Hiçbir zaman eleştiriden kaçmadığını ve salgını yenmek için savaşmaktan vazgeçmediğini dile getiren Filipçe, tüm kararları vatandaşların sağlığını korumak adına aldıklarını ifade etti.

"HEKİM VE BAKAN OLARAK ONURLUYUM"

Kalkandelen'deki son trajedinin kendisini çok etkilediğini ve hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu vurgulayan Filipçe, "Hekim ve bakan olarak onurluyum ve bu nedenle bugün ahlaki nedenlerden dolayı yazılı istifamı Başbakan Zoran Zaev’e sundum." diye konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı İlir Hasani, Kalkandelen Devlet Hastanesi müdürü ve ekonomi müdürü de yangın nedeniyle gün içinde istifa ettiklerini duyurmuştu.

Kalkandelen'de Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)



