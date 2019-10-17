Kuzey Makedonya THP liderinden harekata destek açıklaması

Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, "Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. İyi günde de kötü günde de Türkiye Cumhuriyeti bizim kalbimizdir." dedi.

Türk Ocakları ve Türk Eğitim-Sen Karabük şubelerince organize edilen "Makedonya Türklüğü ve Makedonya-Türkiye İlişkileri" konulu konferansa katılmak üzere Karabük'e gelen İbrahim, Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

İbrahim, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve Türk milletinin bu zor günlerinde Karabük'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütlerine karşı mücadelesini yakından takip ettiklerine değinen İbrahim, şunları kaydetti:

"Sınır güvenliğini sağlamak, terörü bertaraf etmek asla ve asla işgal etmek anlamına gelmez, gelmemeli. Türk milleti zaten işgalci olamaz. Yüzyıllar önce ecdadımız dünyanın büyük bir coğrafyasını fethetmiştir. Aslında fethedilen gönüllerdir, gönülleri fethetmiştir. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiğimize de saygı ve sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim, parti olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini dile getirerek, "Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. İyi günde de kötü günde de Türkiye Cumhuriyeti bizim kalbimizdir." diye konuştu.

