Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili

Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan tarihi Murat Paşa Camisi de yatsı namazı için camiye akın eden Müslümanlarla dolarken, namaz sonrası Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Üsküp Müftülüğü tarafından Regaip Kandili programı icra edildi.

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, programda Türkiye'den gelen Recep Yasan, Numan Duygu ve Hakan Acar'ın Kuran-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okuduğunu belirterek, "Ümidimiz ve duamız odur ki Regaip Kandili münasebetiyle bütün İslam aleminin içinde bulunduğu zor durumdan tez zamanda Cenabıhak hepimizi kurtarsın ve Müslümanların uyanışına, birliğine ve vahdetine bu mübarek geceler vesile olsun." şeklinde konuştu.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Üsküp'te yaşayan Müslümanlar camilere akın etti.

Tarihi camideki programda, imam ve hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim'in yanı sıra Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler ve mevlit okundu.

- Saraybosna'da da program düzenlendi

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük olarak önemli gecelerde farklı programlar düzenlediklerini, bu gece de dini ve kültürel açıdan zengin bir program gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bugünden itibaren ramazana hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizen İsmaili, "Bu gece, bu güzel geleneği atalarımızdan beri nesiller boyunca, asırlardır devam ettiren hafız ve hocalar tarafından okunan geleneksel mevlit, ilahi, Kuran-ı Kerim tilaveti içeren bir program düzenleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Paşa Camisi hatip ve vaizi Prof. Dr. Süleyman Baki de Müslümanların Regaip Kandili'ni tebrik ederek, Regaip gecesinin yanı sıra bu üç aylar kapsamında Miraç, Berat ve Kadir gibi önemli gecelerin de idrak edileceğini ifade etti.

Baki, "Şöyle dua ediyordu Peygamberimiz; Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizleri Ramazan ayına ulaştır, kavuştur diye dua ediyordu." dedi.