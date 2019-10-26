Kuzey Makedonya'da "Balkan Türk Forumu"

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Türkiye, Kuzey Makedonya ve ülkedeki Türk toplumu arasındaki güzel ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye ile var olan güçlü ve kopmaz bağlarımız gibi Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu ile de güçlü ve kopmaz bağlarımız var." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk Hareket Partisi (THP) tarafından "Balkan Türk Forumu" düzenlendi.

Başkent Üsküp'teki bir otelde düzenlenen forumda konuşan Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Spasovski, Türkiye, Kuzey Makedonya ve ülkedeki Türk toplumu arasındaki güzel ilişkilere işaret etti.

Spasovski, "Türkiye ile var olan güçlü ve kopmaz bağlarımız gibi Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ile de güçlü ve kopmaz bağlarımız var." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın zorlu yollardan geçtiğini ve bu süreçte Türk toplumu ile ilişkilerinin kuvvetiyle engellerin aşıldığını dile getiren Spasovski, hükümetin, ülkedeki tüm topluluklara eşit mesafede olduğunu kaydetti.

Spasovski, Balkan Türk Forumu'nun Üsküp'te düzenlenmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, alınacak bütün kararların bütün topluluklara, ülkelere, milletlere örnek olacağını ve bütün kararları saygıyla karşılayacaklarını söyledi.