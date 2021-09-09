HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti

09.09.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Tetova (Kalkandelen) şehrinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Tetova (Kalkandelen) şehrinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

AA'nın haberine göre Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir" açıklamasını yaptı.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor" ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde devlet hastenesinin Kovid-19 Merkezi'nde gerçekleşen patlama ve akabinde çıkan yangında bazı kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Eski Yugoslavya'dan 8 Eylül 1991'de yapılan referandumla ayrılık sürecine giren Kuzey Makedonya, her yıl 8 Eylül'de "Bağımsızlık Günü" kutluyor. Kuzey Makedonya 27 Mart 2020'de NATO'nun 30. üyesi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Eğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileriEğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileri
İspanyol piskopostan 'yasak aşk' istifasıİspanyol piskopostan 'yasak aşk' istifası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozu vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozu vurgusu

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Taliban'dan 'çok konuşulacak' tarih! Aralarında Türkiye de var

Taliban'dan 'çok konuşulacak' tarih! Aralarında Türkiye de var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.