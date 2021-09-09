Kuzey Makedonya'da COVID Hastanesinde Yangın: 14 Ölü

Kuzey Makedonya’da COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de ağır şekilde yaralandı. Yangın çıkan hastanenin Kalkandelen Devlet Hastanesi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, bazı kişilerin kimlik tespitlerinin için DNA testi yapılması gerektiğini hastaların tanınamayacak şekilde yanmış olduklarını açıkladı. Ölenler ya da yaralananlar arasında sağlık çalışanlarının bulunmadığı açıkladı.

Sağlık Bakanı Venko Filipce de yangın sırasında hastanede 26 COVID hastasının tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı ağır yaralı 12 hastanın bir başka hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de yangının bir oksijen tüpü ya da doğalgaz patlamasından kaynaklandığının düşünüldüğünü açıkladı.

Yangın nedeniyle Kuzey Makedonya’nın bağımsızlık günü kutlamaları da iptal edildi.

Türkiye’den taziye mesajı

Olayın duyulmasının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda “Kuzey Makedonya’da Kalkandelen Devlet Hastanesi bünyesindeki Covid-19 merkezinde dün gece meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların bulunduğunu derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kuzey Makedonya Hükümetine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Kuzey Makedonya’da Ağustos ayının ortasından bu yana COVID-19 vakalarında artış görülüyor. 2 milyon nüfusu bulunan ülkede bugüne dek 181 binden fazla vaka görülürken 6 binden fazla kişi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

