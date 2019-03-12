HABER

Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanı adayları netleşti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya’da 21 Nisan’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar belli oldu.Kuzey Makedonya’da, 21 Nisan’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olan 9 kişiden 3’ü yeterli imza toplayabildi.

Kuzey Makedonya’da 21 Nisan’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar belli oldu.
Kuzey Makedonya’da, 21 Nisan’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olan 9 kişiden 3’ü yeterli imza toplayabildi. Akademisyen Gordana Silyanovska Davkova, Stevo Pendarovski ve Blerim Reka toplayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak.
Ana muhalefet partisi VMRO DPMNE’nin akademisyen Gordana Silyanovska Davkova 15 bin 926 imza, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği’nin (SDSM) adayı Stevo Pendarovski 31 bin 729 imza,
Arnavut muhalefeti ve BESA hareketi tarafından desteklenecek olan Blerim Reka ise 11 bin 128 imza topladı.
Görevde bulunan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov, 2009 ve 2014 tarihlerinde yapılan seçimlerde iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (3)Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (3)
Bakan Gül: Yargı, Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek (2)Bakan Gül: Yargı, Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek (2)

En Çok Okunan Haberler

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.