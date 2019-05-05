Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemi tamamlandı.

Toplam 1 milyon 808 bin 131 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erdi.

Seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova ülkenin beşinci cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Devlet Seçim Komisyonu, saat 18.30 itibarıyla seçime katılımın yüzde 44,53 olduğunu bildirdi.

Gayriresmi sonuçların gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, beş yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

Seçimin 21 Nisan'daki ilk turunda resmi sonuçlara göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Pendarovski oyların yüzde 42,81'ini, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Davkova da yüzde 42,25'ini almıştı.

Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka'nın oy oranı ise yüzde 10,6'da kalmıştı.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyordu. Seçimin ilk turuna katılım yüzde 41,67 olarak gerçekleşmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un görevi 12 Mayıs'ta sona eriyor.

