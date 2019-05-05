HABER

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:31 | Son Güncelleme

İkinci turda oy kullanma işlemi sona erdi

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemi tamamlandı.

Toplam 1 milyon 808 bin 131 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erdi.

Seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova ülkenin beşinci cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Devlet Seçim Komisyonu, saat 18.30 itibarıyla seçime katılımın yüzde 44,53 olduğunu bildirdi.

Gayriresmi sonuçların gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, beş yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

Seçimin 21 Nisan'daki ilk turunda resmi sonuçlara göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Pendarovski oyların yüzde 42,81'ini, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Davkova da yüzde 42,25'ini almıştı.

Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka'nın oy oranı ise yüzde 10,6'da kalmıştı.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyordu. Seçimin ilk turuna katılım yüzde 41,67 olarak gerçekleşmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un görevi 12 Mayıs'ta sona eriyor.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Adana iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Adana iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
Teravih namazı nasıl kılınır?Teravih namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimi Kuzey Makedonya

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.