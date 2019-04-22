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Kuzey Makedonya’da seçim ikinci tura kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50’yi geçemeyince seçimler ikinci tura kaldı.Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 99,95’i sayıldı.

Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50’yi geçemeyince seçimler ikinci tura kaldı.
Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 99,95’i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Stevo Pendarovski yüzde 42.85, Gordana Silyanovska Davkova yüzde 42.24 oy alarak ikinci tura kaldı. Arnavutların desteklediği Blerim Reka ise oyların yüzde 10,57’sini alabildi. Hiçbir adayın yüzde 50’nin üstünde oy alamaması sebebiyle seçimlerin ikinci turu 5 Mayıs tarihinde yapılacak.

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