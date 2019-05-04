HABER

Kuzey Makedonya’da seçimlerin ikinci turu yarın

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya’da 5 Mayıs 2019 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı adaylarının ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sürdürdükleri seçim kampanyası tamamlandı.

Kuzey Makedonya’da 5 Mayıs 2019 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı adaylarının ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sürdürdükleri seçim kampanyası tamamlandı. Seçim, Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununun çözülmesinin ardından Kuzey Makedonya’da yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimleri olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı adayları Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski ve ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ve aralarında Türk Milli Birlik Hareketinin (TMBH) de bulunduğu ittifakın desteklediği tek kadın adayı Gordana Silyanovska Davkova, ülkenin çeşitli yerlerinde halkla buluşma toplantıları ve mitinglerini Cuma gece yarısına kadar sürdürdü. Pazar günü saat 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak oy kullanma işlemlerine katılımın yüksek olması bekleniyor. Seçimlerin geçerli olması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor.
21 Nisan’da gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda seçmen sayısı 1 milyon 808 bin 131 iken, 753 bin 520 seçmen oyunu kullanmıştı.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Fahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklamasıFahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması
TBMM'nin en genç vekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştüTBMM'nin en genç vekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak, AK Parti'de kalarak mücadele mi edecek?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

Fahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

TBMM'nin en genç milletvekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

TBMM'nin en genç vekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.