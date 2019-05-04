Kuzey Makedonya’da seçimlerin ikinci turu yarın

Kuzey Makedonya’da 5 Mayıs 2019 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı adaylarının ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sürdürdükleri seçim kampanyası tamamlandı. Seçim, Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununun çözülmesinin ardından Kuzey Makedonya’da yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimleri olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı adayları Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski ve ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ve aralarında Türk Milli Birlik Hareketinin (TMBH) de bulunduğu ittifakın desteklediği tek kadın adayı Gordana Silyanovska Davkova, ülkenin çeşitli yerlerinde halkla buluşma toplantıları ve mitinglerini Cuma gece yarısına kadar sürdürdü. Pazar günü saat 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak oy kullanma işlemlerine katılımın yüksek olması bekleniyor. Seçimlerin geçerli olması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor.

21 Nisan’da gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda seçmen sayısı 1 milyon 808 bin 131 iken, 753 bin 520 seçmen oyunu kullanmıştı.

