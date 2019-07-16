Kuzey Makedonya'da toplu sünnet şöleni

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen toplu sünnet şöleninde 300 çocuk sünnet edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneğinin iş birliğiyle başkentte bulunan Kale Meydanı'nda 300 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülten Kapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin yanı sıra farklı kurum ve kuruluş temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kapıcıoğlu, buradaki konuşmasında, Balkan ülkeleriyle kurdukları güçlü ilişkilerin temelinde ortak değerlerin yattığını belirterek, "Türkiye olarak Balkan ülkelerine siyasi ilişkiler dışında da elbette yardım ve destek sağlıyoruz." dedi.

Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkı sağlamanın telaşı içinde olduklarını dile getiren Kapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Artık geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonumuz kapsamında Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova’daki çocuklarımız sünnet oluyor. Sünnet bizim en önemli geleneklerimizden biridir. Bu gelenekler sayesinde bir araya geliyoruz, birliğimize ve dirliğimize sahip çıkıyoruz. Gelenekle, geçmiş ile gelecek arasındaki bağı kurmak için aslında hepimiz bir fırsat arıyoruz."